THE CAMPTON兩房825萬沽 料輸兩成

珏堡4房1793萬沽 帳蝕近五成

另代理消息指出，九龍塘珏堡一伙高層實用1329方呎4房戶，議價後減逾57萬元或3%，以約1793萬元成交、實呎1.35萬元；原業主2021年以約3380萬元購入，帳面蝕逾1587萬元或47%離場。

嘉湖3房455萬易手 帳賺一成

此外，中原表示，十大屋苑過去兩日錄約12宗成交，按周減14%，零成交屋苑為鴨脷洲海怡半島、東涌映灣園。

中原副區域營業董事伍耀祖表示，天水圍嘉湖山莊過去兩日錄約5宗買賣成交，創近29個周末新高，其中樂湖居8座中層D室，實用551方呎3房戶，以455萬元易手、實呎8258元；原業主2015年以412萬元購入，帳面賺43萬元或10%。

美聯住宅部行政總裁布少明則表示，十大屋苑過去兩日錄約14宗成交，按周持平。

內地高才3萬租囍滙一房

暑假租務旺季來臨前，中原資深區域營業董事張永泉表示，灣仔囍滙第2座低層B室，實用519方呎1房戶，議價後減2000元或6%，以3萬元獲承租，實用呎租58元，據悉新租客為內地高才，從事金融業；業主2015年以970萬元一手購入，享3.7厘租金回報。