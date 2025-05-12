moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

THE CAMPTON兩房825萬沽 料輸兩成

【明報專訊】市區半新盤新錄二手蝕讓，中原高級區域經理許永生表示，長沙灣THE CAMPTON一伙高層實用512方呎兩房戶，向西南望市景，議價後減55萬元或6%，以825萬元易手、實呎1.61萬元；原業主2020年6月以967.7萬元一手購入，帳面蝕逾142萬元或15%，連稅項及雜費，估計實蝕約190萬元或近20%。

珏堡4房1793萬沽 帳蝕近五成

另代理消息指出，九龍塘珏堡一伙高層實用1329方呎4房戶，議價後減逾57萬元或3%，以約1793萬元成交、實呎1.35萬元；原業主2021年以約3380萬元購入，帳面蝕逾1587萬元或47%離場。

嘉湖3房455萬易手 帳賺一成

此外，中原表示，十大屋苑過去兩日錄約12宗成交，按周減14%，零成交屋苑為鴨脷洲海怡半島、東涌映灣園。

中原副區域營業董事伍耀祖表示，天水圍嘉湖山莊過去兩日錄約5宗買賣成交，創近29個周末新高，其中樂湖居8座中層D室，實用551方呎3房戶，以455萬元易手、實呎8258元；原業主2015年以412萬元購入，帳面賺43萬元或10%。

美聯住宅部行政總裁布少明則表示，十大屋苑過去兩日錄約14宗成交，按周持平。

內地高才3萬租囍滙一房

暑假租務旺季來臨前，中原資深區域營業董事張永泉表示，灣仔囍滙第2座低層B室，實用519方呎1房戶，議價後減2000元或6%，以3萬元獲承租，實用呎租58元，據悉新租客為內地高才，從事金融業；業主2015年以970萬元一手購入，享3.7厘租金回報。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款