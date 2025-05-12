信置系市區豪宅連沽3伙 吸金2億

【明報專訊】市區豪宅持續具承接，信置（0083）牽頭何文田加多利山ST. GEORGE'S MANSIONS，連沽兩伙3房戶，其中第2座15樓B室，實用1868方呎，成交價8250萬元、實呎4.41萬元；另第2座15樓A室，實用1870方呎，成交價8149萬元、實呎4.35萬元，兩伙吸金逾1.63億元。項目2020年推出至今累沽118伙，佔全盤175伙約67%，套現總額近99億元。
另信置、會德豐等合作的西南九龍長沙灣維港滙系列，亦新售出維港滙I第1座2樓A室，實用1385方呎4房雙套間隔，連車位以4080萬元成交、實呎2.94萬元，即信置系市區豪宅沽出3伙，吸金2.04億元。
華懋及港鐵（0066）合作的何文田站瑜一‧天海，昨連沽3伙；其中第1A座1樓C室，實用548方呎兩房連平台特色戶，成交價1707.99萬元、實呎3.11萬元；另第2B座3樓C室，實用522方呎兩房間隔，成交價1161.86萬元、實呎2.22萬元，市場消息指兩單位由同一組內地客購入，涉資約2870萬元。
新世界（0017）牽頭啟德跑道區柏蔚森I，亦新售出第5座5樓H室，實用385方呎兩房間隔，成交價642.4萬元、實呎1.66萬元。
新界方面，新地（0016）西貢西沙SIERRA SEA 1A期，招標售出Aqua Avenue第1座1樓G室，1房連平台特色戶，實用280方呎，成交價422.8萬元、實呎1.51萬元。路勁（1098）牽頭屯門掃管笏凱和山，昨連沽9伙1房及兩房戶、吸金約3960萬元，成交實呎8100餘至9600餘元。
此外，九龍倉（0004）持有，會德豐負責銷售、去年底獲批預售的九龍半山龍庭里8號第1至3期豪宅項目，全部133伙均作內部轉讓，樓價介乎約6530萬至2.6億餘元。