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機組人員1.3萬租NOVO LAND一房戶

【明報專訊】東涌租金持續上升，有外籍機師轉租為買的同時，亦有機組人員轉租鄰近地區，其中屯門新晉屋苑NOVO LAND，便再有機組人員以月租1.3萬元，承租一個1房單位，實用呎租近44元水平。

美聯物業聯席區域經理李進豪表示，NOVO LAND第1A期Elverum 2座低層L室，實用296方呎，1房間隔，以月租1.3萬元租出，由機組人員承租，實用呎租約44元。原業主2022年8月以459.5萬元一手買入，持貨逾兩年，租金回報約3.4厘。

3B期兩房租1.68萬 去年買入回報3.5厘

李進豪又指出，同屋苑3B期開始陸續收樓，該期陸續錄得租賃成交，最新一個Fiskars 1座低層J室，實用約472方呎，為兩房連梗廚戶型，獲外區新婚夫婦客垂青，以月租1.68萬元承租，實用呎租約36元。原業主去年8月580.6萬元一手買入，租金回報約3.5厘。

另外，中原分行經理施蒂文表示，啟德HENLEY PARK 第1B座中層M室，實用面積603方呎，兩房間隔，望市景，最新以月租3.18萬元租出，實用呎租約53元；業主2023年7月以1270.4萬元一手購入，持貨近兩年，租金回報約3厘。

香港置業首席聯席董事文愛玲則指出，奧運站帝峯．皇殿6座高層F室，實用561方呎，兩房間隔，以月租2.9萬元獲承租，實用呎租約52元，業主2010年7月約757萬元一手購入，租金回報約4.6厘。

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