啟德新盤本月不足兩周沽近50伙 套6億

維港‧雙鑽沽19伙最多

綜合一手銷售網及市場資訊，5月迄今整體一手成交累錄約750宗，而同期啟德私宅則錄約50宗一手成交，佔大市總體成交約7%。啟德5月迄今售出最多單位樓盤，為中海外的維港•雙鑽，過去3日連沽8伙、令本月累售單位增至19伙、吸金約1.11億元，其中第1A座18樓B室，實用305方呎1房戶，成交價567.6萬元，實呎1.86萬元。

至於恒地、會德豐及中海外等合作的天瀧，期內累售4伙、涉資約1.52億元，為本月迄今區內吸金最多的新盤。事實上，天瀧昨日亦錄新成交，透過招標以3958萬元，售出第7座7樓B室，屬實用1173方呎4房戶、實呎3.37萬元。恒基物業董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，中美兩國就相互降低關稅進行會談，貿易戰有緩和迹象，加上港元拆息回落，可增加買家入市信心，對樓市具正面作用。

啟德期內另一個吸金逾1億元新盤，為新地（0016）旗下天璽．海1期，最新售出第5座9樓A室，實用1401方呎4房雙套設計，成交價5229萬元，實呎3.73萬元；項目本月暫累售兩伙、涉資1.15億元。

區內其他主要新盤方面，嘉華（0173）牽頭發展的啟德海灣1期，期內累售10伙、估計涉資約9950萬元；內房華潤置地（海外）、保利（0119）合作的澐璟，以及新世界（0017）牽頭的柏蔚森系列，期內同樣售出4伙，吸金總額估計分別約6300萬及2600萬元。

太子道西233號3房特色戶1396萬沽

可留意的是，新地系其他市區豪宅盤亦不乏承接，已屆現樓的何文田太子道西233號，透過招標售出2樓F室，實用636方呎3房1套連平台特色戶，成交價1396.3萬元、實呎2.19萬元，為項目本月首宗成交。