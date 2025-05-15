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今年不足5個月新盤撻訂135宗 按年減逾五成

【明報專訊】雖然中美角力為環球經濟蒙上陰霾，但在發展商積極以貼市價推售新盤下，美聯研究部綜合一手住宅銷售網資料和市場消息，今年截至5月13日止，整體一手新盤成交錄約6277宗，儘管較去年同期錄約7420宗，按年減約1143宗或15.4%，但仍屬2020年起、6年同期以來次高。

今年至今市場錄6277宗新盤成交

同時，今年迄今新盤撻訂個案亦按年大減，今年截至5月13日止，新盤撻訂個案共錄135宗，較去年同期277宗，按年減約142宗或51.3%。

美聯首席分析師劉嘉輝指出，今年迄今新盤錄得約135宗撻訂個案中，超過半數已由發展商重新售出，反映市場承接力強勁。

據美聯統計顯示，上述135宗新盤撻訂個案中，其中70宗已經重新售出，佔比約51.9%，即逾五成撻訂單位已獲新買家承接，意味目前只有65個今年撻訂的一手單位，仍未重新售出。

若將今年迄今新盤撻訂135宗個案，按撻細訂、撻大訂劃分，撻細訂佔39宗、佔比約28.9%；當中26宗已重售，重售佔比約66.7%。至於撻大訂單位，則錄96宗、佔約71.1%；其中44宗亦已重售，佔比約45.8%。

劉表示，由於近數年樓價反覆下調，令部分選擇建築期付款並於收樓才上會的買家，因個別單位估價不足、或個人的財務狀况改變而無法上會，被逼撻訂，因此撻大訂個案相對較多。

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