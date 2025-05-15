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富雅3房435萬未補價沽 34年帳升逾7倍

【明報專訊】隨着拆息大幅下調，中美關稅戰達成首階段協議，提振買家入市信心，部分長情居屋業主亦沽貨勁賺離場，其中鄰近大埔墟港鐵站的大埔富雅花園，有3房單位以435萬元未補價易手，該名長情業主持貨約34年，沽貨帳面勁賺逾7倍。

美聯物業高級分區營業經理梁葦姮表示，大埔富雅花園3座低層D室，實用592方呎、3房間隔。原業主最初叫價480萬元，放盤約1個月後獲區內客垂青，最終減價45萬元或9%、以435萬元未補價易手，實呎約7348元。資料顯示，原業主早於1991年1月以52.3萬元向房委會一手購入，持貨約34年，帳面大幅獲利約382.7萬元或逾7倍。

元朗平日兩天連錄11宗二手成交

此外，元朗區近日二手交投明顯加快，過去兩天錄得11宗成交，較剛過去周六及日錄得7宗成交急升57%。中原地產副區域營業經理王勤學表示，朗晴居單日連錄兩宗3房單位成交，其中1座低層E室，實用面積739方呎，3房1套間隔，以613.8萬元沽出，實呎8306元，買家為上車客。

上述物業原業主1997年423.7萬元一手買入，持貨約28年，帳面獲利190.1萬元或45%。

另外，西九四小龍之一荔枝角宇晴軒，本月上半月暫錄約兩宗二手成交，平均成交實呎15,142元。

宇晴軒3房895萬沽 5年實蝕24%

中原地高級區域經理許永生表示，宇晴軒1座低層C室，實用面積605方呎、3房1套間隔、望內園景，原業主叫價938萬元，降價43萬元或5%，以895萬元沽出、實呎14,793元，新買家為外區用家。原業主2020年7月1100萬元購入，持貨近5年，帳面蝕205萬元或19%，連使費料實蝕約266萬元或24%。

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