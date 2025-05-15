高力亞洲劉德安：AI新時代 科企租辦公樓有要求

台北市CAAM承德168大樓自落成以來租金屢創新高，原因之一相信是早前在高力國際協助下，成為台灣首棟同時獲得WiredScore及SmartScore這兩項認證的辦公大樓。高力國際認為，這不僅展現大樓在數位基礎建設與智慧化運營的卓越表現，也代表着台灣智慧建築領域的一大突破。

根據穆迪的數據，在數碼、智慧與綠色建築需求持續增長的背景下，全球取得WiredScore與SmartScore認證的辦公樓空置率降低3.8個百分點、租賃期平均延長9個月、A級辦公室租金提高2.2%。

Google進駐台辦公樓 重視網絡安全電力穩定

高力亞洲劉德安在專訪中表示，台北市CAAM承德168大樓獲得上述認證的緣起，是該商廈獲得Google租用多層樓面後，業主振業化工主動向該行諮詢有關網絡安全事宜，當中包括如何提升硬件及培訓員工。

劉德安表示：「據我們的了解，Google的顧慮是本身租用樓層的網絡安全做好後，整幢大廈的安全亦要做得好，例如大廈的機房（engine room）是否有門鎖等保安設施令非授權人士難以進入、一旦停電有否後備電源，又例如一旦水浸會否令整幢大廈停電以致網絡難以運作等。」

高力國際本身在台灣亦與Google有緊密合作關係，劉德安透露，該行在台灣為南山人壽及巨大集團（台：9921）等客戶編制的ESG報告便是由Google賦能（powered by Google）。他解釋，該行為需要編製ESG報告的台灣客戶在其辦公樓設定（set up）不同設備，跟着客戶相關數據便會由Google平台閱讀及收集，例如客戶只要經過光學字元辨識（Optical Character Recognition，OCR）閱讀系統便可把實物電費單儲存為影像檔案、跟着可放上雲端硬碟（Google Drive）儲存，又例如可在辦公樓不同位置安裝閉路電視實時監控垃圾處理的情况，而Google平台收集所有需要的數據後便會以人工智能（AI）編製ESG報告，大幅減少原本需要的人力資源，非常有效率。

高力在台伙Google 以AI為客戶編制ESG報告

劉德安指出，振業化工非常有先見之明（proactive），主動聯絡高力國際為CAAM承德168大樓進行ESG諮詢服務，而該行的主要工作之一，便是教導管理該大廈的員工把ESG做好，當中包括建立制度、政策及計劃，例如如何設定密碼、如何監督及加強員工對網絡安全的意識等，並且更已取得上述認證，認為此積極的心態及行動值得本港商廈業主借鏡。他稱：「我覺得香港有不少業主可以為其持有的商廈爭取獲得ESG認證，尤其是目前市道不好，若商廈不做好這些工作，可能連獲租客考慮的機會也沒有。」

指本港商廈獲ESG認證 淡市可增競爭力

目前高力國際在本港已為位於銅鑼灣謝斐道Tower 535商廈及豐樹青衣物流中心取得LEED（Leadership in Energy and Environmental Design）金級認證。LEED認證是一個評價綠色建築的工具，主要評估原則為「建築對環境的影響」，由美國綠色建築協會建立並於2003年開始推行。上述台北市CAAM承德168大樓則是台灣首座成功取得LEED CS V4白金級認證的辦公大樓。

明報記者 葉創成

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