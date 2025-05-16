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滶晨上樓書 首批料約90伙最快本月招標

【明報專訊】新世界（0017）、資策（0497）、麗展（0488）、帝國集團及港鐵（0066）合作發展的港鐵黃竹坑站上蓋新盤──港島南岸5A期滶晨，推盤如箭在弦。項目昨上載樓書，新世界發展營業及市務部總監何家欣表示，該盤最快一周內向VIP客戶開放示範單位及貴賓廳，目前已有數百組客戶預約參觀，預計本月將就首批招標單位上載銷售安排，涉不少於項目兩成單位，即約90伙，首批將主打3房及4房大宅。

樓書資料顯示，項目關鍵日期為明年11月，提供447伙，標準分層單位中，兩房戶實用由455方呎至517方呎，共設257伙，佔57.5%；3房戶實用由826方呎至952方呎，設105伙，佔23.5%；4房戶實用由1258方呎至1706方呎，設64伙，佔14%；另有21伙特色戶，實用由408方呎至3120方呎，佔5%。

最大特色戶3120呎 屬5房5套

其中項目1A座41和42樓P2室，實用3120方呎，5房5套間隔，附設私人泳池及932方呎平台，屬整個港島南岸項目最大單位，何家欣期望單位挑戰「亞洲樓王」寶座，並指近日中美貿易戰氣氛緩和及息口回落，有利樓市發展，相信滶晨將可受惠。翻查資料，現時「亞洲樓王」為2021年11月售出的山頂豪宅屋苑MOUNT NICHOLSON 16樓D室，實用4544方呎，成交價近6.4億元，呎價高達14.08萬元，創亞洲一手分層呎價新高。

MOUNT NICHOLSON

首推頂層特色戶

已屆現樓的MOUNT NICHOLSON，發展商九倉（0004）及南豐昨上載第二期銷售安排，推出一伙實用4217方呎連3112方呎天台的4房4套Penthouse B特色戶，下周三上午10時至下午1時招標3小時，為項目首度推出頂層特色戶招標。

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