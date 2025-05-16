moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

雲桂香董事1600萬購天水圍蝕讓舖

【明報專訊】譚仔雲南米線創辦人譚氏家族成員一向活躍於物業投資，以往有「斬獲」的「四妹」譚艷萍及「五哥」譚澤均等，過去數月沽售民生商舖時卻損手離場。

資料顯示，天水圍天湖路1號嘉湖新北江商場1樓新天地廣場B15號舖，面積約3090方呎，上月以1600萬元易手，呎價5178元。登記買家為廣興集團有限公司，註冊股東及董事為林秀芳、葉盛琳，其中葉盛琳為雲桂香（集團）有限公司的董事，公司業務包括經營雲南桂林過橋米線食肆。

資料顯示，原業主為HONOUR GENIUS LIMITED，其股東為海外註冊公司，而「四妹」譚艷萍則為公司董事之一，2013年7月斥4300萬元購入。據悉，商舖原為收租用途，2017年起改為自用，由譚仔雲南米線經營，至2021年遷出。2023年3月底起，獲壽司連鎖店爭鮮以每月15.9萬元租用3年，惟目前已離場，以最新成交價計，持貨約12年該舖帳蝕2700萬元或63%。

宏創方低層3000萬放售

翻查資料，「四妹」譚艷萍及「五哥」譚澤均今年2月，亦曾售出新北江商場一舖位，位於1期一樓C69號舖，面積約2162方呎，以1100萬元連租約易手，呎價約5089元。

據悉商舖原為譚仔雲南米線自用舖，近年已遷出，並由優品360以月租10萬元租用。原業主為聯盈置業有限公司，其股東為海外註冊公司、而「四妹」譚艷萍及「五哥」譚澤均則是其中的公司董事，他們於2012年5月以3680萬元購入，持貨逾12年，帳面勁蝕2580萬元或約70%。換言之，譚氏家族成員於過去3個月內連沽兩舖，套現2700萬元。

另外，美聯工商高級營業經理鄧耀南表示，該行獲委託獨家代理出售大角嘴必發道128號宏創方低層單位，面積約5308方呎，意向售價約3000萬元，呎價約5700元。項目為新式工廈，據悉單位現正招租。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款