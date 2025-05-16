雲桂香董事1600萬購天水圍蝕讓舖

資料顯示，天水圍天湖路1號嘉湖新北江商場1樓新天地廣場B15號舖，面積約3090方呎，上月以1600萬元易手，呎價5178元。登記買家為廣興集團有限公司，註冊股東及董事為林秀芳、葉盛琳，其中葉盛琳為雲桂香（集團）有限公司的董事，公司業務包括經營雲南桂林過橋米線食肆。

資料顯示，原業主為HONOUR GENIUS LIMITED，其股東為海外註冊公司，而「四妹」譚艷萍則為公司董事之一，2013年7月斥4300萬元購入。據悉，商舖原為收租用途，2017年起改為自用，由譚仔雲南米線經營，至2021年遷出。2023年3月底起，獲壽司連鎖店爭鮮以每月15.9萬元租用3年，惟目前已離場，以最新成交價計，持貨約12年該舖帳蝕2700萬元或63%。

宏創方低層3000萬放售

翻查資料，「四妹」譚艷萍及「五哥」譚澤均今年2月，亦曾售出新北江商場一舖位，位於1期一樓C69號舖，面積約2162方呎，以1100萬元連租約易手，呎價約5089元。

據悉商舖原為譚仔雲南米線自用舖，近年已遷出，並由優品360以月租10萬元租用。原業主為聯盈置業有限公司，其股東為海外註冊公司、而「四妹」譚艷萍及「五哥」譚澤均則是其中的公司董事，他們於2012年5月以3680萬元購入，持貨逾12年，帳面勁蝕2580萬元或約70%。換言之，譚氏家族成員於過去3個月內連沽兩舖，套現2700萬元。

另外，美聯工商高級營業經理鄧耀南表示，該行獲委託獨家代理出售大角嘴必發道128號宏創方低層單位，面積約5308方呎，意向售價約3000萬元，呎價約5700元。項目為新式工廈，據悉單位現正招租。