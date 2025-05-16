moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

馬鞍山半月40宗二手成交 較上月同期倍升

【明報專訊】踏入本月，二手樓市隨大市氣氛緩和做好，多區交投亦見回升。中原地產分行資深區域營業經理胡耀祖表示，馬鞍山區同時受鄰近地區新盤熱賣帶動，本月上半月暫錄約40宗二手成交，較上月同期增約一倍，其中新港城暫錄約4宗，包括F座高層03室，實用面積338方呎，兩房間隔，以498萬元易手，實呎14,734元，買家為上車客。原業主2010年以256萬元購入，持貨約15年帳面升242萬元或95%。

藍天海岸3房726萬沽 22年升3倍

此外，中原分區營業經理張奇瑋指出，東涌上月全月錄27宗二手成交，本月上半月則暫錄15宗，交投略見加快，其中藍天海岸錄得兩宗成交，最新位於1座低層1室，實用694方呎3房1套間隔，附新簇裝修，獲區內租客以725.8萬元購入，實呎10,458元。原業主2003年178萬元一手買入，持貨約22年帳面賺547.8萬元或逾3倍。

康怡半月8宗成交 超上月全月

中原地產分行高級資深分區營業經理施志鋼表示，十大屋苑之一的鰂魚涌康怡花園，本月上半月暫錄8宗二手成交，已超越上月全月的6宗，最新成交位於Q座中層11室，實用466方呎兩房間隔，以580萬元沽出，實呎12,446元。

上述原業主2005年以275萬元購入，持貨約20年，帳面獲利305萬元或約1.1倍。

另外，市區公屋則錄低價二手成交。利嘉閣分行聯席董事李嘉輝稱，黃大仙東頭二邨祥東樓低層8室，實用145方呎，開放式間隔，望樓景，新近獲買家以50萬元「Full Pay」（毋須承做按揭）未補價承接，實呎3448元。

上述原業主2021年約26.48萬元向房委會一手購入，持貨約4年帳面獲利逾23.5萬元或約89%。

大埔中心兩房420萬易手 實蝕三成

美聯分行首席聯席區域經理梁葦姮透露，大埔中心1期2座低層A室，實用409方呎兩房間隔，獲同區換樓客以420萬元承接，實呎10,269元。原業主2020年550萬元買入單位，持貨約5年帳蝕約130萬元或24%，連使費料實蝕約155萬元或28%。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款