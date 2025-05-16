馬鞍山半月40宗二手成交 較上月同期倍升

藍天海岸3房726萬沽 22年升3倍

此外，中原分區營業經理張奇瑋指出，東涌上月全月錄27宗二手成交，本月上半月則暫錄15宗，交投略見加快，其中藍天海岸錄得兩宗成交，最新位於1座低層1室，實用694方呎3房1套間隔，附新簇裝修，獲區內租客以725.8萬元購入，實呎10,458元。原業主2003年178萬元一手買入，持貨約22年帳面賺547.8萬元或逾3倍。

康怡半月8宗成交 超上月全月

中原地產分行高級資深分區營業經理施志鋼表示，十大屋苑之一的鰂魚涌康怡花園，本月上半月暫錄8宗二手成交，已超越上月全月的6宗，最新成交位於Q座中層11室，實用466方呎兩房間隔，以580萬元沽出，實呎12,446元。

上述原業主2005年以275萬元購入，持貨約20年，帳面獲利305萬元或約1.1倍。

另外，市區公屋則錄低價二手成交。利嘉閣分行聯席董事李嘉輝稱，黃大仙東頭二邨祥東樓低層8室，實用145方呎，開放式間隔，望樓景，新近獲買家以50萬元「Full Pay」（毋須承做按揭）未補價承接，實呎3448元。

上述原業主2021年約26.48萬元向房委會一手購入，持貨約4年帳面獲利逾23.5萬元或約89%。

大埔中心兩房420萬易手 實蝕三成

美聯分行首席聯席區域經理梁葦姮透露，大埔中心1期2座低層A室，實用409方呎兩房間隔，獲同區換樓客以420萬元承接，實呎10,269元。原業主2020年550萬元買入單位，持貨約5年帳蝕約130萬元或24%，連使費料實蝕約155萬元或28%。