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內地生1.35萬租逸峯兩房 預付一年租涉16萬

【明報專訊】暑期租賃旺季快將來臨，個別內地生率先來港租樓。中原高級分行經理麥偉成表示，粉嶺逸峯3座中層H室，實用459方呎，兩房間隔，以月租1.35萬元租出，實用呎租29.4元。租客為兩名內地男學生合租自住，並以先付一年租金方式，共涉逾16萬元，以方便上學。業主2013年393萬元一手購入，租金回報約4.1厘。

柏瓏「1房半」租1.55萬

呎租41元

上月起入伙的元朗鄰近港鐵錦上路站的柏瓏，屋苑租賃持續暢旺。中原副區域營業經理王勤學表示，項目自入伙至今，累錄約32宗租賃成交，單是本月上半月已錄17宗租賃個案，佔租務成交約一半，平均實用呎租約42元。柏瓏最新一宗租務成交為5座高層B3室，實用382方呎，1房連儲物房間隔（俗稱1房半），以月租1.55萬元租出，實用呎租約41元。據悉，租客從事資訊科技行業，業主2022年5月769.91萬元一手購入，收樓不久後便租出，租金回報約2.4厘。

貝沙灣南灣3房6.1萬租出

另薄扶林貝沙灣再錄大額租賃成交，美聯分行助理營業董事姜玉清表示，貝沙灣4期南灣1座高層C室，實用1281方呎，3房1套連儲物房間隔，望海景，獲同區豪宅租客以月租6.1萬元承租，實用呎租48元。業主2015年6月以約3100萬元購入，租金回報約2.4厘。

香港置業高級區域董事黃慶龍表示，大角嘴奧朗‧御峯錄租務成交，位於中層C室，實用321方呎，屬1房海景戶，業主早前以1.7萬元放租，放租約兩周後獲外區單身客接洽，議價後以月租1.6萬元承租，實用呎租約50元。業主2019年7月約600萬元購入，租金回報約3.2厘。

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