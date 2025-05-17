深水灣徑8號分層大宅2.1億沽 近3年半首宗成交實呎6.3萬 累售20伙共套56億

明報記者 林可為

深水灣徑8號的最新成交，買家成交期為90日，南豐表示，成交價與以往同層單位相若。據成交紀錄冊顯示，毗鄰是次新成交單位的第1座7樓B室，實用3641方呎、同屬4房4套設計，2019年2月成交價2.2865億元、實呎6.28萬元（同樣不連車位），兩宗成交呎價相差無幾。深水灣徑8號自2018年10月開售以來累售20伙，佔分層單位總數52伙近四成，套現約56億元。

本月一手成交增至千宗水平

同位於港島區的嘉里（0083）及港鐵（0066）等合作、即將開始交樓的黃竹坑港島南岸海盈山，昨亦連沽4伙、吸金8280萬元，售出單位包括2B座28樓、30樓A室，同屬實用915方呎3房連儲物房設計，成交價3065萬及3111萬元、實呎3.34萬元及3.4萬元。

九龍方面，會德豐地產啟德GRANDE MONACO，售出第1A座地下及1樓B室複式特色戶，實用1455方呎連私家花園、4房雙套間隔，成交價4250萬元、實呎2.92萬元，屬整個MONACO系列最後一伙待售花園複式戶。恒地（0012）牽頭啟德跑道區天瀧，沽出7座19樓A室，實用1002方呎3房戶，成交價3472萬元、實呎3.46萬元。

新地（0016）旗下樓盤亦不乏大額成交，已入伙多年的將軍澳天晉，招標售出8座45樓D室複式戶，實用1508方呎4房雙套間隔、連483方呎平台和422方呎天台，連車位成交價3475.33萬元、實呎2.3萬元；同系SIERRA SEA 1A期，招標售出Aqua Avenue第1座1樓B室，實用396方呎兩房連平台特色戶，成交價718.18萬元、實呎1.81萬元。

GRAND SEASONS下周三賣168伙

其他新盤亦趁市場氣氛改善出擊。會德豐地產將軍澳日出康城GRAND SEASONS，加推價單3號涉138伙，屬實用283至716方呎1房至3房戶型， 折實價473.9萬至1388萬元、整批折實均呎1.52萬元；而會德豐地產敲定下周三，連同其他餘貨作新一輪發售168伙，以折實價計，整批市值約10.8億元。