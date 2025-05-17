皇第4房複式1.25億沽 5年帳貶三成

意堤實呎1.2萬半年高 惟4年實蝕兩成

值得留意的是，代理消息又指出，上述成交若非內部轉讓，連同原業主購入時曾支付樓價15%、即逾2646萬元辣稅，以及其他使費計，實際蝕讓或高達近8000萬元或45%。另外，中原地產分行經理丘祥麟表示，愉景灣意堤6座低層A室，實用面積1019方呎，3房1套間隔，望內園及樓景，屬一手原裝裝修，以1235萬元連約易手，實呎12,120元，呎價為屋苑逾半年新高。

不過原業主2021年9月1610萬元一手購入，持貨約4年，帳面蝕375萬元或23%，連使費及扣除當年發展商回贈，料實蝕約327萬元或20%。

事實上，拆息持續回落，供低過租日趨明顯，刺激入市氣氛，其中荃灣本月上半月錄得約66宗二手成交，較上月同期約46宗多20宗或44%，區內愉景新城本月暫錄兩宗成交，平均實呎約12,220元。

中原地產高級分區營業經理林恩信表示，愉景新城12座中層F室，實用650方呎，3房1套房間隔，以770萬元成交，實呎11,846元。買家為同區租客，見單位附約3年新裝修，加上息口回落，供樓負擔減輕，故轉租為買，購入單位自用。

上述物業原業主2020年6月988萬元購入，持貨約5年，帳面蝕218萬元或22%，連使費料實蝕約272萬元或28%。

嘉湖本月暫錄15宗成交 按月增25%

至於新界老牌上車屋苑天水圍嘉湖山莊亦錄租轉買個案，本月至今暫錄約15宗成交，較上月同期約12宗增25%。美聯物業高級營業經理王亦倫表示，嘉湖山莊麗湖居2座中層C室，實用546方呎，3房間隔，獲外區客轉租為買，以420萬元承接，實呎7692元。原業主1996年10月以約188萬元購入，持貨約28年，帳面獲利232萬元或1.2倍。