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新意網楊屋道綜合發展 收64份意見 六成反對

【明報專訊】荃灣工廈區擬改住宅發展，新意網（1686）早前就荃灣楊屋道一幅可發展面積約7.35萬方呎的綜合發展區用地，向城規會申請作綜合發展，包括住宅、商業、社福設施等，提供886伙住宅，涉約44.9萬方呎。申請於本月初截收意向書，據悉，城規會共收到64份意見書，當中約39份或61%意見書反對，主要擔心會進一步加重楊屋道一帶的交通負荷，以及對公共資源構成額外的負擔。

擔心空氣噪音交通等問題

就上述申請，綜合城規會收到的64份意見書中，有39份反對，大部分來自區內居民，其中鄰近申請地點、位於楊屋道的住宅樂悠居，其業主立案法團亦有遞交意見書，意見指出，整個綜合發展擬建6幢129層高建築物，施工期間將釋出大量塵埃及廢氣，構成空氣及噪音問題，亦影響現有物業的景觀。

另楊屋道一帶目前車流已非常繁忙，加上區內交通供不應求，工廈重建住宅將令區內交通供不應求的問題惡化。

有意見倡拓闊路面以配合發展

另有20份或約31%的意見支持其改劃申請，指本港目前以商業發展為先，工業發展日漸沒落，工廈的需求已不大，而改劃住宅有助增加房屋供應。

另約有8%就項目發展提出意見，如現時楊屋道往德士古道方向只得兩條行車線，公共交通工具上落客時，會影響道路上的交通狀况，建議拓闊路面以便配合發展。

資料顯示，新意網提出的整個綜合區地盤發展面積7.35萬方呎，現建有6幢工廈，擬以總地積比率6.11倍發展，預計興建6幢商住物業，提供886伙、平均面積約497方呎住宅，總樓面約44.9萬方呎。值得留意的是，申請人只持有其一幢工廈的業權，為新意網旗下數據中心Jumbo iAdvantage，料該物業可重建277伙，涉約12.49萬方呎。

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