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維港滙III錄8宗撻大訂 變相減價21%重售

【明報專訊】雖然在關稅緩和下，本月新盤銷情理想，不過仍有部分半新盤連錄撻訂個案，而發展商亦減價重推。其中已屆現樓、信置（0083）、會德豐等合作發展的長沙灣維港滙III，新近連錄8宗一房戶撻大訂個案，而發展商亦隨即更新價單，變相減價約21%重售該批單位。

料發展商共殺訂354萬

據成交紀錄冊顯示，早於2023年已入伙的維港滙III，日前連環錄得8宗撻大訂個案，全為實用面積315方呎的1B座B室及實用331方呎的1B座D室一房戶，該批單位由不同買家購入，入市時間介乎2021年8月至2022年5月期間，並全部採建築期付款，每伙作價862.23萬至918.09萬元，合共約7090萬元，實呎26,259至28,915元，若以樓價5%計，料有關買家分別遭發展商殺訂約43萬至45.9萬元，合計則共約354萬元。

發展商亦更新價單，該批單位當年最高折扣原為樓價19%（以180天付款計），現更新價單後，上述撻訂單位最高直減折扣增至26%（以尊貴360天付款計劃計算），即較原先折扣率多出7個百分點。

此外，新價單下，發展商亦為買家提供不同優惠，如最高樓價3%代繳印花稅優惠，另提前於120天內成交，則可獲樓價6%現金回贈。

重售單位周三起發售

此外，發展商同時為該批單位買家提供「兩年備用第一按揭貸款」，按揭最高為樓價90%，年期最長為兩年，期內買家每月只需償還樓價0.3%本金，亦不需支付利息，若買家不採用有關一按計劃，將可獲樓價5%現金回贈。換言之，連同有關回贈等安排，該批單位變相減價約21%。發展商亦公布銷售安排，該批單位將連同其他單位，分別於周三（5月21日）及周四（5月22日）起發售。

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