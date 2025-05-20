大坑西邨地盤一 批建兩座涉逾50萬呎樓面

上述地盤由香港平民屋宇有限公司持有，董事包括恒地（0012）高層林高演、黃浩明、東亞銀行（0023）執行主席李國寶、副主席李國章等。另屋宇署3月共批出15份建築圖則，包括8項住宅及商住發展、1項商業發展等。除上述大坑西邨外，信置（0083）牽頭財團持有的啟德第2A區第2號地皮，亦獲批建1座32層高（在3層基座及3層地庫之上）商住物業，住宅部分涉約43.87萬方呎，非住宅部分則涉6.46萬方呎。

信置等啟德2A區2號地批建32層高物業

上述地皮連同毗鄰的啟德第2A區3號地，由信置等於2023年以53.5億元、每方呎樓面地價5392元投得；其中3號地盤早於去年8月份獲屋宇署批出圖則，可建1座30層高（在5層基座及3層地庫之上）商住物業，其中住宅部分涉41.75萬方呎，另非住宅部分涉7.08萬方呎，而3號地皮除提供住宅及會所設施外，亦設男童院、嚴重弱智人士宿舍、網上青年支援服務中心、長者鄰舍中心。

另據屋宇署最新數字顯示，3月份全港共有兩個私宅項目，合共108伙動工（按屋宇署接獲上蓋建築工程動工通知為準），較2月212伙減少49%，為3個月最少。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，私宅開展動工進度持續緩慢，已連續11個月低於1000伙水平，今年首季私宅動工量累計484伙，較去年同期減少64%，並為過去16年同期新低。