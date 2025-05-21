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MOUNT NICHOLSON四房連車位租85萬

【明報專訊】九倉（0004）及南豐發展、已屬現樓的山頂豪宅MOUNT NICHOLSON，推出一伙頂層特色戶今日招標之際，屋苑亦錄得高價租務成交；市場消息稱，屋苑一個分層戶新近以月租約85萬元租出、實用呎租高見185元，料為屋苑呎租新高。

呎租185元 料創屋苑新高

市場消息指出，上述單位為MOUNT NICHOLSON D座一伙中層戶，實用面積4596方呎4房4套間隔，連車位以約85萬元租出，實用呎租185元，料為屋苑呎租新高。

資料顯示，有關單位由近年購入多個豪宅單位（包括中半山21 BORRETT ROAD等）的投資者邱明靜，於2020年以約5.33億元、實呎11.6萬元購入該單位，及後再以1011萬元購入屋苑一個車位，享租金回報約1.9厘。

貴為亞洲樓王的MOUNT NICHOLSON，租務成交不算活躍，其中一幢實用面積7088方呎的雙號洋房，去年曾以月租約80萬元租出，料為屋苑首宗洋房租務，洋房另連約2761方呎花園、2653方呎庭院，實用呎租約113元；業主2019年以約5.8億元購入，享租金回報約1.7厘。

凱柏峰I一房呎租高見50元

大型新入伙盤的租盤亦受歡迎；市場消息指出，將軍澳日出康城凱柏峰I第1A座中層D室，實用面積329方呎1房、採開放式廚房設計，以1.65萬元租出，實用呎租逾50元，料為屋苑目前呎租新高，據悉業主2022年以667.1萬元一手購入，享約3厘租金回報。

愛炫美4房租4.28萬 高舊約14%

另中原高級分區營業經理林恩信表示，荃灣區5月迄今暫錄約110宗住宅租賃成交，與上月同期約105宗相若，當中海之戀本月暫錄22宗租賃成交，超越上月全月的17宗，其中海之戀‧愛炫美第5A座中層B室，實用面積1163方呎4房間隔，以月租4.28萬元租出、實用呎租約37元，較2023年舊租約月租3.75萬元，上升5300元或14%；業主於2018年4月以2387萬元一手買入，享租金回報約2.2厘。

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