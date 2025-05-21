新地今年售逾2000伙 佔大市成交三成

SIERRA SEA 1B期周六價單賣216伙

SIERRA SEA 1B期昨加推最後一批80伙價單，包括4伙1房戶、59伙兩房戶及17伙3房戶，維持最高15%折扣，折實價332.4萬至1102.2萬元，整批折實均呎12,055元。新地副董事總經理雷霆表示，項目周六新一輪推出241伙，其中216伙為價單單位，屬實用面積302至807方呎的1房至3房戶，折實價325.9萬至1102.2萬元、折實實呎9951至1.37萬元，明日截止認購登記。

新地樓盤亦不乏成交，包括北角海璇1B期，售出第5座16樓B室，實用面積1488方呎4房雙套間隔，連車位成交價6827萬元、實呎4.58萬元。

Belgravia Place加推72伙 周六賣28伙

此外，恒地（0012）長沙灣巴域街Belgravia Place，新加推5號價單涉72伙，折實均呎1.81萬元，本周六推售其中28伙。

是次加推之單位，實用面積198至336方呎，折實價366.23萬至632.49萬元、折實實呎1.74萬至1.91萬元。若對比新舊價單，部分單位調升售價，如新價單中、實用面積264方呎第1B座28樓05室1房戶，折實價504.78萬元、折實實呎1.91萬元，而今年3月公布的4號價單，面積相同的第1B座29樓05室，折實價480.88萬元、折實實呎1.82萬元，即最新推出單位，較兩個月前同類單位加價約5%。

ST. GEORGE'S MANSIONS天瀧 錄大額成交

恒基物業董事及營業（一）部總經理林達民表示，項目去年推出至今累售632伙，共套現近35億元。

另信置（0083）牽頭的何文田ST. GEORGE'S MANSIONS，新沽出第3座5樓A室，實用面積2087方呎4房戶，成交價8020萬元，實呎3.84萬元。恒地牽頭的啟德跑道區天瀧，售出第7座10樓B室，實用面積1173方呎4房戶，成交價4037萬元，實呎3.44萬元。