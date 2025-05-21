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西九文化區申建1995伙住宅 料7年後落成

【明報專訊】獲港府允許出售住宅發展項目的西九文化區，西九文化區管理局正式向城規會，遞交住宅發展計劃申請，擬在西九文化區的中心位置，興建7幢住宅大廈，提供1995伙住宅單位，連同非住用樓面，總發展樓面料涉約138萬方呎，預計2032年落成。

據城規會文件顯示，上述地點位於西九藝術大樓旁地皮，地皮面積約21.53萬方呎，屬整個西九文化區的中心位置，現時規劃作「其他指定用途」註明「混合用途」，申請人擬在地點內興建分層住宅，並申請略為放寬該發展的總樓面面積。

住宅連零售等總樓面138萬呎

申請人計劃以總發展地積約2.08倍作發展，擬建7幢22至27層（包括3層平台）高住宅綜合物業，提供約1995個住宅單位，涉及約116.79萬方呎，另設約22萬方呎非住宅樓面，預計提供住客會所、零售消閒、餐飲及娛樂等設施，同時設約5.3萬方呎私人休憩空間，住宅連零售等部分，總發展樓面約138萬方呎。

西九文化區管理局早前預計，將於今年耗盡2008年港府向管理局注資一筆過的216億港元撥款，因資金鏈斷裂，政府去年容許將部分西九業權由「只租不賣」的方案，改為容許出售，而出售所得的收益全部由管理局保留，毋須再補地價。

財團申請強拍衙前圍道舊樓

另強拍修訂條例後，土地審裁處再收到申請，屬今年第3宗強拍申請，地點位於九龍城衙前圍道118至120號舊樓，申請人包括Eagle Yield Limited等，其公司股東為海外註冊公司，而公司董事為本地資深投資者盧華的家族成員如韓桂琼、盧雯晶及盧文德。

據文件顯示，申請人已全數擁有衙前圍道118號的業權，而120號則持有75%業權，尚欠1個住宅單位未成功收購。據測量師最新估價報告，整幢120號舊樓現有價值約5901.3萬元，而兩幢物業的重建價值為7920萬元。

偉業街工廈擬改建酒店 涉448間房

由財團持有的觀塘偉業街201及203號兆富工廠大廈及同得仕大廈，擬重建作酒店，計劃以地積比14.4倍發展，擬建一幢34層高、提供約448間酒店房間，涉29萬方呎。規劃署文件顯示，該署不反對有關申請，料本周五在城規會可獲通過。

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