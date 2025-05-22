永倫6116萬蝕放遠金 低7年前六成 每呎叫價2.2萬 高峰期呎價近6萬買入

明報記者

上述物業由堡超有限公司持有，其股東為WINLAND FAR EAST LIMITED，董事為永倫集團倫耀基、許潔慧。永倫集團2017至2019年商廈高峰期時，動輒逾億元掃入多個金融核心區甲廈物業，包括中環皇后大道中9號、金鐘遠東金融中心、美國銀行中心等。商廈前景未見明朗，倫氏家族亦接連放售商廈物業。第一太平戴維斯投資部首席資深董事温武忠表示，最新放售單位位於47樓01室，面積約2780方呎，屬極高層海景單位，意向呎價2.2萬元，即意向價6116萬元，物業可交吉出售。

參考今年3月該廈成交，紀惠集團以約2億元售出遠東金融中心39樓全層，面積約1.08萬方呎，呎價約1.8萬元。翻查紀錄，倫氏家族於商廈市場高峰時，屢次破頂入市刷新紀錄，如2018年以約5.3億元購入皇后大道中9號34樓全層，以面積約8570方呎計，呎價達6.18萬元，至今仍為本港甲廈呎價最高紀錄。不過，該家族於去年底放售皇后大道中9號物業，當時估值約3.52億元，即較7年前購入價低1.78億元或34%。

黎永滔放售亞皆老街全幢 市值6億

由資深投資者黎永滔持有的旺角亞皆老街67至71號全幢物業，現委託萊坊作獨家代理，以公開招標形式出售，市值約6億元，物業將於下月12日截標。萊坊投資部資深顧問韋志強表示，物業坐落於旺角市中心，地盤面積約為2808方呎，具重建價值，重建後可作品牌旗艦店。翻查資料，黎永滔自2002年起分階段購入上述物業，共涉資逾4.3億元，若以市值出售，將獲利約1.7億元或近40%。另物業位於亞皆老街67至69號地舖連閣樓，去年5月獲富途證券以月租120萬元租用，租期3年至2027年，以商舖面積約2300方呎計，呎租約522元。

南商創新中心17樓放售 市值低去年三成

另中原（工商舖）工商部副分區營業董事莊梓榮稱，獲委託放售長沙灣荔枝角道888號南商金融創新中心17樓全層，總面積約24,406方呎，市值約2.19億元，呎價約9000元，截標日期為7月15日。翻查資料，業主為廠家，去年起連環購入該廈多個物業，其中去年7月以約3.29億元、呎價約1.35萬元一手購入上述物業，即現時市值較去年購入價低1.1億元或33%。