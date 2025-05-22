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湯文亮陳秉志先後出售自住豪宅

【明報專訊】早年商廈投資市場前景看俏，多名物業投資者押上重注入市，印象最深要數由長實（1113）持有的中環中心，於2017年底以402億元拆售75%業權予一批本地投資者，包括「磁帶大王」陳秉志、金利豐朱李月華等，以出售樓面約122萬方呎計，平均呎價約3.3萬元，震撼市場。另有本地投資者如紀惠集團湯文亮、永倫集團倫耀基等，當年亦接連入市掃貨。不過，在商廈高峰期入市的多名投資者，近年因市况轉差，紛紛蝕讓沽貨，個別投資者更沽出自住大宅。

曾表示「唔好將自住單位賣走」的紀惠湯文亮，今年3月以1.38億元沽出自住的大潭陽明山莊頂層相連戶，實用4616方呎，呎價4.33萬元，由全國政協委員、香港福建社團聯會主席、香港再出發大聯盟發起人及香港隆誠（國際）集團有限公司董事長施清流接貨。湯氏2008年以1.015億元購入，帳面賺3650萬元或36%。過去沽售物業均有斬獲的湯文亮，日前再沽售中環租庇利街1至3號喜訊大廈地下B舖，面積約1537方呎，以3880萬元成交，折合呎價2.52萬元，較2011年購入價7280萬元大跌近一半。

陳秉志域多利道屋地淪為銀主盤

另近年接連拋售物業的「磁帶大王」陳秉志，其自住位於薄扶林域多利道188號屋地，上月被接管，並淪為銀主盤。據悉，陳氏早於1988年以2350萬元購入，2023年底起，已低調委託代理放售，惟一直未有買家承接，上月更遭接管人接收物業淪為銀主盤。接管人日前亦將物業推出市場放售，市值約4.3億元，即現時市值較當年購入價高逾17倍。

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