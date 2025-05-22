NOVO LAND 3房2.3萬租出 較1年前升8.5%

中原地產分行分區營業經理葉津榮表示，NOVO LAND 1A期Elverum 2座高層A1室，實用面積701方呎，3房1套間隔，享山景，月租叫價2.3萬元，於零議價下迅即租出，較去年上一份租約月租2.12萬元升8.5%，實用呎租約32.8元。葉又稱，租客為家庭客，因舊居租約即將到期，遂另覓新居。業主2022年968.79萬元一手買入，租金回報約2.9厘。

天寰4房月租15萬創屋苑新高

另市場消息稱，天寰天海匯2座頂層特色戶，實用面積2399方呎，4房3套間隔，連271方呎平台及254方呎天台，新近以月租約15.4萬元租出，實用呎租約64元，除月租料為屋苑新高外，亦是區內罕有逾10萬元月租之租務成交。業主2020年約9884萬元以公司名義一手購入，租金回報約1.9厘。

澄天1房1.5萬租出 一年前買入回報3.6厘

事實上，不少半新盤均錄理想租金回報。中原地產副區域營業董事謝文禮表示，香港仔澄天中層B室，實用面積287方呎，1房間隔，望鴨脷洲邨一帶，享部分海景，以月租1.5萬元租出，實用呎租約52元。

租客為同區客。業主於去年4月以495萬元一手購入單位，收樓不久便租出，現享3.6厘租金回報。

香港置業分區董事鄭嘉龍稱，大角嘴利奧坊．曦岸1座中層K室，實用253方呎，1房間隔，以月租1.7萬元放租3天後，即以月租1.6萬元租出，實用呎租約63.2元。業主2021年1月以約642.1萬元一手購入，租金回報約3厘。此外，美聯高級分區營業經理余汶釗表示，鄰近港鐵奧運站一號銀海，位於1座中層C室，實用面積756方呎、3房1套連儲物室間隔，業主減價2000元或4%後，以月租4.3萬元租出，實用呎租約57元。

業主2008年初以約1026.8萬元一手購入，租金回報約5厘。