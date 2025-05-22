UNI Residence加推24伙 實呎逼1.6萬

代理消息稱，該盤首推50伙已獲輕微超額認購。事實上，5月新盤市况不俗，信置（0083）牽頭的何文田豪宅ST. GEORGE'S MANSIONS，新沽出第1座19樓B室，實用1841方呎3房戶，成交價8800萬元、實呎4.78萬元；項目2020年夏天開售至今累沽121伙，佔項目單位總數175伙約七成，套現逾100億元。

ST. GEORGE'S累沽121伙套現破百億

信置及會德豐等合作的西南九龍長沙灣維港滙III，日前連錄5宗撻訂，全屬1B座實用315方呎B室1房戶，相關單位再售出，成交價755萬至797萬餘元、實呎2.39萬元2.53萬元，較約4年前賣平約12%，主要由於發展商提高新折扣及優惠；項目亦招標售出1B座23樓A室，實用524方呎兩房戶，成交價1239.3萬元、實呎2.36萬元；上述6宗新成交共吸金約5155萬元。

海盈山昨沽兩伙吸金3963萬

港鐵（0066）新盤不乏成交，與嘉里（0683）等合作的黃竹坑港島南岸海盈山，昨連沽兩伙吸金3963萬元，其中2B座39樓C室，實用861方呎3房連儲物室戶，成交價2868.9萬元、實呎3.33萬元；與華懋合作的何文田站瑜一‧天海，錄本地家庭客斥2832萬元，購入第1B座25樓A室，實用960方呎3房連儲物室設計、實呎2.95萬元。

此外，港鐵與會德豐合作的將軍澳日出康城GRAND SEASONS，亦連售3伙1房戶，其中1A座20樓實用330方呎G室，成交價485.2萬元、實呎1.47萬元。