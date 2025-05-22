moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

UNI Residence加推24伙 實呎逼1.6萬

【明報專訊】關稅戰形勢紓緩、拆息持續下調之際，永泰（0369）和萬科香港合作的沙田顯和里新盤UNI Residence，日前以折實均呎15,481元首推50伙後，昨晚突擊加推24伙、屬實用286至394方呎的1房及兩房戶，維持最高折扣20%，整批折實均呎15,934元，撇除樓層因素，料屬原價水平加推，入場單位為3樓H室，實用286方呎1房戶，折實價410.72萬元、折實呎價14,361元。

代理消息稱，該盤首推50伙已獲輕微超額認購。事實上，5月新盤市况不俗，信置（0083）牽頭的何文田豪宅ST. GEORGE'S MANSIONS，新沽出第1座19樓B室，實用1841方呎3房戶，成交價8800萬元、實呎4.78萬元；項目2020年夏天開售至今累沽121伙，佔項目單位總數175伙約七成，套現逾100億元。

ST. GEORGE'S累沽121伙套現破百億

信置及會德豐等合作的西南九龍長沙灣維港滙III，日前連錄5宗撻訂，全屬1B座實用315方呎B室1房戶，相關單位再售出，成交價755萬至797萬餘元、實呎2.39萬元2.53萬元，較約4年前賣平約12%，主要由於發展商提高新折扣及優惠；項目亦招標售出1B座23樓A室，實用524方呎兩房戶，成交價1239.3萬元、實呎2.36萬元；上述6宗新成交共吸金約5155萬元。

海盈山昨沽兩伙吸金3963萬

港鐵（0066）新盤不乏成交，與嘉里（0683）等合作的黃竹坑港島南岸海盈山，昨連沽兩伙吸金3963萬元，其中2B座39樓C室，實用861方呎3房連儲物室戶，成交價2868.9萬元、實呎3.33萬元；與華懋合作的何文田站瑜一‧天海，錄本地家庭客斥2832萬元，購入第1B座25樓A室，實用960方呎3房連儲物室設計、實呎2.95萬元。

此外，港鐵與會德豐合作的將軍澳日出康城GRAND SEASONS，亦連售3伙1房戶，其中1A座20樓實用330方呎G室，成交價485.2萬元、實呎1.47萬元。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款