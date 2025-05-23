十大屋苑供平過租幅度擴 美孚達三成 業界：料H按實際息率2厘至3厘區間上落

美聯物業分析師岑頌謙認為，以十大屋苑計，本月初只有4個屋苑屬「供平過租」，但拆息回落後，目前已覆蓋至全數10個屋苑均出現「供平過租」。

以天水圍嘉湖山莊為例，今年4月平均呎租錄約24.5元，假設該屋苑一個446方呎單位，月租約10,927元，同月屋苑平均呎價約7959元，即樓價約355萬元；若以本月初H按封頂3.5厘、承造七成按揭、30年還款期計，每月供款約11,158元，本月初較租樓支出仍高出約2.1%；不過，隨着拆息回落下，以最新H按1.97厘計，每月供款約9147元，較租樓支出低約16.3%，即「供平過租」。

十大屋苑兩周81宗成交升27%

岑頌謙又表示，原本已屬「供平過租」屋苑的情况進一步擴大，其中美孚新邨的「供平過租」差距，在半月內從約15.2%擴大一倍至約30.5%。

岑續稱，近期拆息下調，樓市氣氛向好，二手交投亦見上升。綜合美聯分行資料顯示，過去兩周（5月5日至5月18日）十大屋苑成交量共錄81宗，比起之前兩周（4月21日至5月4日）64宗上升約26.6%。

冠域商業及經濟研究中心主任關焯照認為，近日拆息回落屬技術因素，資金流入本港是否屬長期性仍是未知之數，他又認為今次拆息回落並非「基本因素」，情况與2009年美國持續減息有所不同，而買樓供樓是長達20、30年，故買家入市不應以短期拆息表現作為計算供樓負擔，應以美國減息趨勢作為參考。

學者：拆息回落屬技術因素

中原按揭董事總經理王美鳳亦指出，儘管拆息續跌令H按實際息率已跌至低於2%，基於港美已出現逾3厘半罕見息差，相信拆息見底水平不遠；港元拆息走向仍會受到日後資金流向、資金配置、港元需求、套息活動、季節性等因素影響而調整，1個月拆息上落波幅仍甚大，稍後拆息有機會回升，料本港H按實際息率將主要在兩厘至三厘區間上落。

另外，經絡按揭轉介首席副總裁曹德明亦認為，拆息容易受資本市場活動影響，波動較大，有意置業人士仍須定期觀察市場走勢。

明報記者