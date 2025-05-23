雲海3房848萬沽 半年炒貴近百萬

其中，雲海榕海臺2座中層C室，實用面積598方呎，3房間隔，日前以848萬元獲用家承接，實呎14,181元。原業主去年11月750.8萬元購入，當時呎價12,555元，為屋苑歷來二手呎價新低，持貨約半年，帳面獲利約97萬元或13%，連使費料仍賺約58萬元或8%。

YOHO WEST 1房397萬沽

年半微利離場

天水圍半新盤天水圍YOHO WEST，罕錄一手業主微利沽貨個案。美聯分行營業經理黃信豪表示，屋苑2B座中層B5室，實用面積288方呎1房戶，以396.5萬元易手，實呎13,767元。原業主2023年12月369.1萬元一手購入，帳面升27.4萬或7%，連使費後料獲微利離場。

退休人士510萬購嘉湖3房

不足半年微蝕沽

另同區嘉湖山莊錄短炒蝕使費個案，祥益地產高級分行經理謝利官表示，樂湖居4座高層A室，實用面積636呎，3房1套間隔，獲退休人士以510萬元一筆過（毋須承造按揭）購入上址自住，實呎8019元。原業主去年12月約495萬購入，持貨不足半年帳面升15萬元或3%，惟連使費計料微蝕約1%。

樓齡約55年的銅鑼灣珠城大廈，罕錄銀主盤易手個案。中原地產分行副分區營業經理周世康表示，珠城大廈B座高層4室，為銀主盤，實用面積563方呎兩房戶，以578萬元易手，實呎10,266元。原業主2020年800萬元購入，5年帳蝕222萬元或約28%。另利嘉閣分行市務經理楊凱俊稱，觀塘凱滙3座低層B室，實用面積830方呎，3房1套連士多房，望園景，以1270萬元易手，實呎15,301元。原業主2019年約1488萬元一手購入，連使費料實蝕約285萬元或19%。