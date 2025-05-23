moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

雲海3房848萬沽 半年炒貴近百萬

【明報專訊】西沙新盤SIERRA SEA系列近月大賣，令鄰區馬鞍山二手交投亦受帶動，更有半新盤錄得個別短炒個案。中原分行資深區域營業經理胡耀祖表示，受惠於拆息回落，供樓負擔降低，馬鞍山區本月暫錄約63宗二手成交，較上月同期增約九成。

其中，雲海榕海臺2座中層C室，實用面積598方呎，3房間隔，日前以848萬元獲用家承接，實呎14,181元。原業主去年11月750.8萬元購入，當時呎價12,555元，為屋苑歷來二手呎價新低，持貨約半年，帳面獲利約97萬元或13%，連使費料仍賺約58萬元或8%。

YOHO WEST 1房397萬沽

年半微利離場

天水圍半新盤天水圍YOHO WEST，罕錄一手業主微利沽貨個案。美聯分行營業經理黃信豪表示，屋苑2B座中層B5室，實用面積288方呎1房戶，以396.5萬元易手，實呎13,767元。原業主2023年12月369.1萬元一手購入，帳面升27.4萬或7%，連使費後料獲微利離場。

退休人士510萬購嘉湖3房

不足半年微蝕沽

另同區嘉湖山莊錄短炒蝕使費個案，祥益地產高級分行經理謝利官表示，樂湖居4座高層A室，實用面積636呎，3房1套間隔，獲退休人士以510萬元一筆過（毋須承造按揭）購入上址自住，實呎8019元。原業主去年12月約495萬購入，持貨不足半年帳面升15萬元或3%，惟連使費計料微蝕約1%。

樓齡約55年的銅鑼灣珠城大廈，罕錄銀主盤易手個案。中原地產分行副分區營業經理周世康表示，珠城大廈B座高層4室，為銀主盤，實用面積563方呎兩房戶，以578萬元易手，實呎10,266元。原業主2020年800萬元購入，5年帳蝕222萬元或約28%。另利嘉閣分行市務經理楊凱俊稱，觀塘凱滙3座低層B室，實用面積830方呎，3房1套連士多房，望園景，以1270萬元易手，實呎15,301元。原業主2019年約1488萬元一手購入，連使費料實蝕約285萬元或19%。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款