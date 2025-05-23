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柏瓏不足1個月 錄31宗租賃

【明報專訊】租務旺季將至，不少租客加快租樓決定。中原副區域營業經理王勤學表示，元朗錦上路站柏瓏入伙約兩個月，已累錄46宗租賃，單是本月不足1個月已佔31宗，即平均每日超過一宗租賃個案，平均實用呎租約41元。

其中9座高層B7室，實用面積454方呎，兩房間隔，以1.9萬元放租一周，終以月租1.85萬元租出，實用呎租約41元。租客為外區夫婦。業主2022年6月881.84萬元一手購入，租金回報約2.5厘。王氏稱，柏瓏入場月租約1.5萬元，1房間隔，目前兩房放盤較多，叫租1.7萬元起。

內地專才2.1萬租晟林兩房

何文田晟林錄內地專才承租個案。中原高級分區經理麥少基表示，晟林中層B室，實用面積414方呎兩房間隔，望內園景，以月租2.1萬元租出、實用呎租約51元；業主於2022年5月以935.64萬元一手購入，現享約2.7厘租金回報。

康怡相連4房月租4.3萬

鰂魚涌康怡花園錄得罕有相連戶租賃成交。中原分行高級資深分區營業經理張略欣表示，C座高層7及8室，實用面積共1099方呎，4房間隔，享開揚海景，以月租4.3萬元租出，實用呎租約39.1元。業主2010年1140萬元購入，租金回報約4.5厘。美聯分行高級營業經理謝國安稱，北角君譽峰高層F室，實用面積181方呎，開放式間隔，以月租13,380元租出，實用呎租約74元。業主2020年11月約551.7萬元一手購入，租金回報約2.9厘。

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