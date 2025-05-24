外籍客轉租為買 350萬購映灣園凶宅

低正常同類市價三成

美聯高級分區營業經理胡國輝表示，近期港元拆息持續回落，大幅減輕供樓負擔，加上東涌受惠航空業持續發展，租金穩步上揚，刺激不少租客轉租為買。

他續稱，其中映灣園5座中層單位，實用面積518方呎，兩房間隔，原業主買入後一直以出租為主，最新有外籍租客轉租為買，以350萬元入市，實呎6757元，低市價約30%。據悉，單位10多年前曾有外籍人士跳樓。另資料顯示，原業主以公司名義於2005年198萬元購入單位，帳面獲利152萬元或77%。

此外，數年前部分發展商以「呼吸PLAN」吸引買家入市，惟部分單位淪為銀主盤，並大幅貶值後售出，其中嘉里（0683）旗下屯門掃管笏滿名山，2016年曾推出「1838一按計劃」，其中有買家當時以1644.8萬元一手購入滿庭2座高層B室，實用面積976方呎，3房間隔，曾採發展商一按，惟物業最終淪為銀主盤，銀主去年叫價1500萬元放盤，最終大劈近550萬元，以950.8萬元易手，成交價較9年前購入價貶值694萬元或42%。

CCL按周跌0.34% 未反映拆息跌

另外，中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報136.24點，按周跌0.34%，指數為財案後近9周次低，是5月3日西沙SIERRA SEA第1A（2）期次輪價單288伙沽清當周市况。楊又稱，5月22日H按息跌穿2厘，為2022年6月後近3年新低，對本地二手樓價影響將於今年6月中旬公布的CCL才開始反映。