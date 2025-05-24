moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

外籍客轉租為買 350萬購映灣園凶宅

【明報專訊】租金持續上升，有外籍客無懼凶宅，不惜以低市價租轉買入市。其中東涌映灣園一個據悉曾發生外籍人士跳樓的兩房單位，最新獲外籍租客以350萬元入市，較同類正常單位市價低約三成。

低正常同類市價三成

美聯高級分區營業經理胡國輝表示，近期港元拆息持續回落，大幅減輕供樓負擔，加上東涌受惠航空業持續發展，租金穩步上揚，刺激不少租客轉租為買。

他續稱，其中映灣園5座中層單位，實用面積518方呎，兩房間隔，原業主買入後一直以出租為主，最新有外籍租客轉租為買，以350萬元入市，實呎6757元，低市價約30%。據悉，單位10多年前曾有外籍人士跳樓。另資料顯示，原業主以公司名義於2005年198萬元購入單位，帳面獲利152萬元或77%。

此外，數年前部分發展商以「呼吸PLAN」吸引買家入市，惟部分單位淪為銀主盤，並大幅貶值後售出，其中嘉里（0683）旗下屯門掃管笏滿名山，2016年曾推出「1838一按計劃」，其中有買家當時以1644.8萬元一手購入滿庭2座高層B室，實用面積976方呎，3房間隔，曾採發展商一按，惟物業最終淪為銀主盤，銀主去年叫價1500萬元放盤，最終大劈近550萬元，以950.8萬元易手，成交價較9年前購入價貶值694萬元或42%。

CCL按周跌0.34% 未反映拆息跌

另外，中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報136.24點，按周跌0.34%，指數為財案後近9周次低，是5月3日西沙SIERRA SEA第1A（2）期次輪價單288伙沽清當周市况。楊又稱，5月22日H按息跌穿2厘，為2022年6月後近3年新低，對本地二手樓價影響將於今年6月中旬公布的CCL才開始反映。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款