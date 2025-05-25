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SIERRA SEA 1B最後一輪216伙售罄

【明報專訊】新盤市場續旺，新地（0016）旗下西貢西沙SIERRA SEA搶攻成樓市焦點，項目第1B期昨日進行最後一輪銷售，共推售241伙，當中216伙為價單發售，即日售罄，另有25伙特色戶以招標形式推售。項目自今年4月底開售，約一個月共進行6輪銷售，6次以價單推售的單位均全數沽清，刷新該集團歷史紀錄，連同招標出售的單位，項目累積售近1520伙，據悉，新地正部署推出另一新盤應市，詳情今日公布。

新地今公布另一新盤應市

SIERRA SEA昨日分組進行銷售，AG組買家須購入最少兩伙、但不多於5伙單位；A3組須購買1伙實用面積約650方呎或以上的3房單位，另B組買家可購入一至兩伙單位。其中B組買家需於昨日10時45分報到，項目設於九龍環球貿易廣場的售樓處，一早已有大批買家排隊等候，高峰時，人龍排至下兩層，更排出停車場位置，場面熱鬧。

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，該行有至少5組買家有意購入兩伙，當中最大手買家有意入市3房戶及1房戶各一伙，涉資約1100萬至1200萬元，分別用作自住及收租。

UNI Residence擬短期開售

另上周已公布價單、由永泰地產（0369）及萬科香港合作發展的沙田大圍UNI Residence，部署於短期內開售。永泰地產執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖表示，昨日是項目對外開放示範單位的首個周末，參觀人流不絕，項目鄰近港鐵站，佔盡地利優惠，吸引精英一族入市自住，亦有投資者考慮作長線收租。據悉，項目已獲超額認購。

一手市場大收旺場，帶動新盤餘貨銷情，九建（0034）旗下已屆現樓的將軍澳海茵莊園，昨日錄得10宗成交個案，單日吸金逾5200萬元，其中售價最高單位為2座25樓D7室，實用285方呎，以565.5萬元售出，實呎19,842元。據悉，海茵莊園本月累售25伙，套現逾1.4億元。

凱和山錄4宗成交

另路勁（1098）牽頭、已屆現樓的屯門掃管笏凱和山，昨日連錄4宗成交，其中第1座7樓B室，實用587方呎，兩房戶，以開放式廚房設計，成交503.35萬元，折實呎價約8575元，為昨日售價最高單位。

路勁銷售及市場推廣總監顏景鳳表示，隨着銀行同業拆息連月回落，按揭利率亦見下調，有效減輕置業人士供款壓力，資金由觀望轉趨積極入市，相信後市成交動力可望持續向好。

[香港地產]

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