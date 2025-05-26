新世界：滶晨特色戶有力成南區樓王 關稅戰紓緩拆息下調 增買家入市信心

明報記者 林可為

對5月新盤交投氣氛活躍，何家欣認為，息口回落已屬明顯趨勢，並指「租樓貴過供樓的時代已重臨」，加上關稅戰紓緩，增強買家入市信心，除帶動用家轉租為買外，亦吸引有實力的投資客重臨，購買優質物業作長線投資。

何家欣：展銷廳累錄千組貴賓參觀

她透露，以集團與港鐵、資策（0497）、麗展（0488）和帝國集團合作的港島南岸滶晨而言，自5月17日下午開放設於鰂魚涌的展銷廳，接受貴賓預約參觀，截至昨日（25日），約9日來累積接待近1000組準買家參觀，逾五成屬本地客，其餘主要屬內地或新香港人，以及外籍人士。

滶晨今日起推出首批91伙3房、4房及特色大戶招標（佔今期單位總數447伙的20%），焦點落在第1A座41及42樓P2複式大戶，實用3120方呎，連932方呎私家平台及泳池，屬項目的「樓王」，採5房5套設計。

先以招標發售 下月或公布價單

何家欣表示，此單位屬港島南岸迄今面積最大的特色戶，設私家升降機大堂，坐擁深水灣及南區連綿山巒開揚景色，客廳中空樓底最高約6.7米，相信成交呎價，有力問鼎南區一手分層物業的寶座。

她續指出，滶晨首階段主力以招標形式推售，付款辦法簡潔，分即供、建築期（項目預計明年11月落成，樓花期約18個月）兩款，集團現時亦與合作伙伴密切磋商，有機會6月發布首張價單。

分析稱山頂豪宅呎價可做參考

市場人士認為，山頂豪宅MOUNT NICHOLSON第二期一伙頂層複式大戶，上周以實呎逾14.44萬元售出，估計上述滶晨頂層複式大戶的成交實呎，有機會高見10萬元或以上。

同時，另一個南區豪宅深水灣徑8號一伙4房戶，本月中亦以實呎逾6.26萬元售出，市場估計亦可作為滶晨部分高層、擁南區海景單位的參考。

至於新世界今年初推出的另一個港島新盤、位處北角的皇都，銷情亦理想；項目1月推出至今累沽約320伙，佔項目單位總數388伙逾八成，平均成交實呎2.25萬元，個別特色戶如35樓A1室、實用1522方呎4房雙套連天台特色戶，成交價達7762.2萬元、實呎5.1萬元，締造同區一手住宅新高價指標，項目套現總額約35.7億元，當中以價單形式售出單位，約八成買家採用即供付款。

[發展商專訪]