moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

仲量聯行：港商廈老化 籲升級優化保競爭力

【明報專訊】環球經濟前景仍未明朗，本港寫字樓租金水平持續回落；仲量聯行預計，今年甲級寫字樓的資本價值及租金，仍有可能跌逾一成，而欠缺保養的較高齡商廈，價值跌幅有可能達20%，建議樓齡較高商廈的業主應全面評估資產狀况，制定階段性翻新策略，以提升市場競爭力。

料今年甲廈價值租金跌一成

據仲量聯行研究報告指出，以樓面面積計，目前本港約44%的甲級寫字樓，樓齡已超過30年，這個比例將於2030年上升至55.1%；若不採取升級優化措施，到2035年約20%現有甲級寫字樓，或難以吸引租戶，導致資產價值持續下滑。仲量聯行研究部資深董事鍾楚如指出，香港核心商業區97.4%的甲級寫字樓，是於2015年前落成，高於其他國際級大城市如紐約、新加坡，樓齡老化問題，直接影響寫字樓吸納情况。

稱樓齡問題影響寫字樓吸納

據2024年數據顯示，樓齡5年內的甲級寫字樓吸納量超過100萬方呎，而樓齡逾30年的寫字樓，則錄得負4.4萬方呎吸納量，估計將促使更多租戶，在租約到期後轉向現代化、可持續發展的寫字樓。

仲量聯行香港物業及資產管理部總監鍾志雄建議，業主應通過策略性升級計劃，提升物業競爭力；對於不適合大規模改造的物業，輕度改造是成本效益較高選擇，如優化物業管理系統、安裝LED照明及智能感應器。對設施老化嚴重物業，深度翻新具必要性，包括結構升級、外牆翻新及取得綠色建築認證等。

他舉例指出，中環興瑋大廈投資2400萬元加裝3D LED電視牆，每年帶來逾2600萬元廣告收入，大約相當於10層寫字樓租金。此外，寫字樓租金自2019年高峰期後，已下跌約45%，預計今年為甲級寫字樓新供應高峰，落成量預計約400萬方呎樓面，較去年約150萬方呎，增加約250萬方呎或1.66倍。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款