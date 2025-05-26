內地客6萬租天瀧海景3房 呎租60元 業主回報2.4厘

【明報專訊】暑假住宅租務旺季將臨，利嘉閣助理分區經理劉蜀永表示，啟德跑道區天瀧，新近獲內地客承租海景戶，為第2座低層B室，實用1002方呎3房間隔，業主減價3000元或約5%後，以月租6萬元成交、實用呎租約60元；業主去年5月以約3044萬元一手購入，享租金回報2.4厘。
中原副分區營業經理周家傑表示，火炭御龍山第7座高層C室，實用906方呎3房間隔，新近以3.3萬元租出、實用呎租逾36元，新租客為外籍客；業主於2010年以879萬元買入，享4.5厘租金回報。
屯門半新盤錄租客即睇即租；祥益地產區域董事黃慶德表示，御海灣第2座低層M室，實用314方呎1房戶，獲區內客以1.2萬元承租、實用呎租逾38元；業主於2020年以約560萬元一手購入，享2.6厘租金回報。
另中原統計，十大屋苑過去周末兩日僅錄3宗成交，較對上周末的7宗（5月17及18日） ，減少逾57.1%。
零成交屋苑增至8個，包括鰂魚涌太古城、鴨脷洲海怡半島、荔枝角美孚新邨、藍田麗港城、紅磡黃埔花園、將軍澳新都城、沙田第一城及東涌映灣園。
美聯區域聯席董事黃錦瀚表示，沙田第一城第52座中層G室，實用304方呎、原則兩房間隔，以400萬元易手、實呎1.31萬元。
原業主2018年以506萬元購入，帳面蝕106萬元或21%，連使費料實蝕約130萬元或26%。