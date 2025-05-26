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慧景軒本月5宗成交 兩年最旺

【明報專訊】受惠於近月拆息回落，供樓負擔降低，多個地區均見二手交投回升。其中，新界西北因早前樓價跌幅顯著，近日成為買家入市熱門地，其中天水圍慧景軒受惠市場氣氛回升，5月截至22日已錄5宗成交，不但較上月全月3宗增67%，更為約兩年來按月交投最旺。由於成交中以三房單位佔多，令平均成交呎價仍徘徊約8000元水平。

明報記者 歐陽慧恩

中原地產副區域營業董事伍耀祖表示，慧景軒1座低層E室，實用681方呎，3房1套間隔，享內園景，以548.8萬元沽出，實呎8059元。原業主2008年10月178萬元買入，持貨約17年，帳面獲利370.8萬元或2.1倍。伍氏指出，近期市場出現多項利好消息，包括關稅戰緩和、H按息率大幅回落至近年低位、內地降準、股市回升等，令買家重拾入市信心，料本季樓市交投將超越首季。

雲海3房848萬沽 半年帳賺近百萬

馬鞍山雲海錄得罕見短炒獲利個案。中原地產分行資深區域營業經理胡耀祖表示，雲海榕海臺2座中層C室，實用598方呎，3房間隔，以848萬元易手，實呎14,181元。買家為用家，原業主去年11月751萬元購入，呎價12,555元，為屋苑歷來二手呎價新低，持貨約半年，帳面獲利約97萬元或13%，連使費料仍賺約58萬元或8%。

利嘉閣分行市務經理楊凱俊稱，觀塘凱滙3座低層B室，實用830方呎，3房1套連士多房間隔，享園景，以1270萬元易手，實呎15,301元。原業主2019年約1487.8萬元一手購入，持貨約6年，帳面蝕217.8萬元或15%，連使費料實蝕約285萬元或19%。

藍塘傲洋房賣4750萬 6年實蝕20%

美聯高級分區營業經理林浩德表示，將軍澳藍塘傲一幢單號洋房，實用2230方呎、3房3套連工人房間隔，另連524方呎花園及673方呎天台，以4750萬元連車位易手，實呎2.13萬元。單位曾是連裝修示範單位，配備家俬及裝修，原業主2019年5月5600萬元一手購入，持貨約6年帳面蝕約850萬元或約15%，連使費料實蝕約1135萬元或20%。

資料顯示，山頂甘道嘉樂園B座一單位，實用2448方呎，3房1套間隔，以1.3億元登記易手，實呎53,105元，原業主為首席大法官楊鐵樑媳婦楊余夏卿。楊余夏卿1996年以1680萬元購入，持貨約29年，帳面獲利1.132億元或6倍多。不過，新買家以海外註冊公司登記，未知是否屬內部轉讓。

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