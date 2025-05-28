HENLEY餘貨減價18% 端午節先到先得賣

恒基物業代理董事及營業（一）部總經理林達民表示，旗下啟德THE HENLEY第一期、第二期及第三期，昨公布最新價單及銷售安排，涉及80伙精選單位，最新價單定價較原先減價17.5%，當中包括18伙開放式，50伙一房連衣帽間，12伙三房連儲物房。

涉及80伙 折實均呎1.95萬

連同原來的折扣優惠，該批單位折實均呎19,531元，入場單位為THE HENLEY第三期3A座1樓E室，實用面積238方呎，屬開放式間隔，原定價640.1萬元，減價後最新定價528.1萬元，連同即供等12.5%優惠後，最新折實價462.08萬元，折實實呎19,415元。發展商同時公布銷售安排，該批80伙將於本周六端午節當日以先到先得形式發售。整個THE HENLEY系列分3期發展，共提供1184伙，2021年推出至今累沽634伙，共套現約71.4億元，平均每伙成交價約1126.6萬元，平均成交實呎約28,437元，項目現餘約550個單位待售。

柏蔚森昨日連沽4伙

此外，啟德跑道區多個樓盤均錄成交。新世界（0017）及遠展（0035）合作發展的啟德跑道區柏蔚森，昨單日連沽4伙，包括第1座20樓A室， 實用面積666方呎，3房1套連儲物室及洗手間間隔 ，享開揚內海景，成交價1698.3萬元，實呎25,500元， 成交價及售價均創項目新高。柏蔚森系列開售以來累售575伙，套現逾39億元。中海外（0688）同區維港‧雙鑽，昨連錄6宗一手成交，全為實用面積300至305方呎的1房戶，成交價526.4萬至577.4萬元，實呎17,488至18,932元，共套現逾3285萬元。項目本月至今已錄50宗成交，累計套現逾3.2億元。