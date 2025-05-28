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一城兩房月租1.68萬破頂 呎租59元

【明報專訊】暑期租賃旺季即將來臨，市場已出現不少內地生搶租個案，個別本地租客亦要以高價搶租，其中，沙田及大圍區更因而接連出現高價租賃。新界老牌上車屋苑的沙田第一城，就有兩房單位獲本地客以月租1.68萬元承租，實用呎租高達59.1元，除月租創屋苑兩房新高外，更較6年前呎租54.6元的屋苑舊紀錄高約8%。

近月全新裝修連家電租出

美聯區域聯席董事黃錦瀚指出，沙田第一城41座中層E室，實用面積284方呎，2房間隔，近期完成翻新裝修，附全屋入牆家俬及電器，以1.68萬元租出，實用呎租59.2元，呎租創出屋苑新高，並為兩房月租新高紀錄。業主2011年210萬元購入上址，租金回報高達9.6厘。屋苑對上呎租紀錄，由同座另一中層E室以54.6元於2019年7月創下，是次租賃成交，將紀錄推高4.6元或8%；至於屋苑同類兩房戶現時市值月租約1.5萬元，呎租約為53元水平。雖然單位因附有全新裝修及家電，推高租金做價，但仍遠高於市價約12%。

內地生1.68萬租珀玥1房

呎租74元破頂

此外，再有內地生預付一年租金，以便搶租單位。美聯分行首席助理聯席董事羅航星表示，大圍珀玥中層B室，實用面積227方呎1房戶，獲內地生以1.68萬元承租，並預付1年租金涉逾20萬元，實用呎租74元。單位去年同期以1.6萬元租出，實用呎租70.5元，是次租金較去年升約5%。業主2018年569.7萬元一手購入，租金回報約3.5厘。

內地生租現崇山3房

預付1年租涉37萬

另利嘉閣分行聯席董事李嘉輝稱，黃大仙現崇山2座高層B室，實用面積651方呎，3房1套間隔，望獅子山景，獲內地生以月租3.1萬元承租，實用呎租48元，並預付1年租金涉逾37萬元，為近期罕見預付較大額的租金個案。業主2012年約907萬元一手購入，租金回報約4.1厘。美聯分行首席高級營業經理梁磊昇表示，屯門叠茵庭8座低層E室，實用面積約376方呎，由於學生租客擔心臨近開學時租盤更短缺，故提前預租單位，新近以月租1.25萬元承租，實用呎租約33.2元。業主2013年4月約248.8萬元購入，租金回報約6厘。

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