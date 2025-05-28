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郭鶴年家族成員4200萬購灣仔銀主盤

【明報專訊】整體市况未明，個別於數年前於高位入市的投資者，其持有的物業因資不抵債而淪為銀主盤。資料顯示，原由投資者持有的灣仔皇后大道東104號富東大廈地下、1樓、2樓、4樓及5樓，地舖建築面積750方呎，4個實用面積1316方呎的住宅單位，早前被接管而淪為銀主盤，並於上月下旬以4200萬元售出，較投資者2019年購入價逾1.26億元，低8451.19萬元或約67%。

上述銀主物業的登記買家為WINDERMERE HOLDINGS LIMITED，其股東為科高秘書顧問有限公司，而公司董事包括嘉里建設（0683）郭鶴年家族成員郭孟昌等。

仲量聯行：上月甲廈淨吸納量轉正

翻查資料，郭氏家族已於去年以1.6億元購入毗鄰的皇后大道東100及102號全幢，總樓面約12,929方呎，折合呎價約1.23萬元。外界預計，兩地盤或將合併發展。另外，商廈市場漸回暖，據仲量聯行最新發表的《香港地產市場觀察》報告指出，整體甲級寫字樓租賃市場，由今年3月錄負吸納量6.31萬方呎，至4月轉為錄得3.97萬方呎的正淨吸納量。

資料顯示，今年2月整體甲級寫字樓租賃市場亦曾錄得7200方呎的正淨吸納量，而4月正淨吸納量遠較2月為高。

仲量聯行香港董事總經理鮑雅歷表示，金融、保險及教育行對寫字樓租賃需求稍上升，因市場不乏新供應，吸引不少租客為業務及人才需要遷往質素較佳的商廈，成為寫字樓市場的主要趨勢。不過，商廈整體空置率在4月份維持在13.7%的水平，但分區表現各異，中環和港島東的空置率分別上升至11.7%和14%，主要與早前企業整合與搬遷產生空置樓面有關。另4月份整體租金繼續呈下降趨勢，按月輕微下跌 0.5%。

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