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彩蒲苑1房296萬沽 半年炒貴19%

【明報專訊】隨着樓市交投轉旺，再有代理短炒上水彩蒲苑，約半年速賺48萬元。市場消息稱，彩蒲苑D座低層9室，實用面積363方呎，原則1房，代理於去年11月以248萬元購入，於本月初以296萬元易手，實呎8154元，持貨約半年，帳賺48萬元或19%。

曉峰閣兩房連車位沽

實呎2.4萬5個月高

此外，部分中半山老牌豪宅二手價亦見回升。中原地產首席分區營業經理蔡亞當表示，中半山曉峰閣3座高層C室，實用面積771方呎，兩房一套間隔，享山景及開揚市景，以1838萬元連車位易手，實呎23,839元，成交價及呎價屬屋苑近5個月新高。原業主2017年1800萬元連車位購入，持貨約8年，帳面獲利38萬元或約2.1%，但連使費微蝕離場。

至於屢錄二手蝕讓的大埔白石角天賦海灣，則再錄勁蝕個案。資料顯示，天賦海灣3期海鑽3座低層B室，實用面積2051方呎，4房3套連儲物室及廁間隔，以2900萬元易手，實呎14,139元；原業主同時以230萬元沽出一個單號車位予同買家，即總成交金額達3130萬元。原業主2015年4月3674.17萬元一手購入，同年8月再以125萬元購入車位，現單位持貨約10年帳面蝕774.17萬元或21%，車位則帳面升105萬元或84%，連同使費及當年發展商之回贈，原業主料實蝕約815萬元或22%。

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