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UNI Residence享屯馬線東鐵線雙優勢

【明報專訊】5月新盤市况活躍，多個全新盤列隊登場。永泰地產（0369）及萬科香港合作發展、樓花期約17個月的沙田顯和里UNI Residence，擁有港鐵屯馬線、東鐵線雙線優勢，項目主打1房戶型，物業設計融匯時尚與雅致的精品式風格，相信可吸引分支家庭及長線收租客入市（相關新聞刊B2版）。

明報記者 趙頌明

攝影 黃志東

UNI Residence屬單幢式物業，總共提供240伙及17個車位，單位實用面積介乎286至636方呎，戶型涵蓋開放式戶至4房1套間隔，其中1房佔全盤單位總數逾六成。

單位總數240伙 主打1房戶

景觀方面，項目毗鄰顯徑鄰里社區中心，其中D、E、F單位向東、主要望田心消防局；A、B單位向北、主要望居屋雲疊花園及區內指標苑名城，預計向東、向南、向北部分中高層單位景致較開揚，其他坐向以望周邊樓景為主。

項目由知名建築師事務所LWK＋PARTNERS，以及室內設計名師CONRAN and PARTNERS共同打造；物業外立面設有玻璃幕牆及立體直紋特色牆飾，牆上凹凸花紋靈感來自單車部件，呼應區內濃厚的單車文化。

外立面設玻璃幕牆及特色牆飾

發展商開放兩個無改動示範單位。其中以18樓D室為藍本設計的示範單位，為項目主打的1房戶型，實用面積293方呎；單位採長方形設計，客飯廳間隔方正，而三合一露台門加設定位裝置。大門旁位配置裝飾櫃，方便住戶出門或回家後，可以整理鞋履及放置小物件。

房間設有轉角玻璃窗，增加採光度及觀景角度；曲尺形開放式廚房配備西門子電磁爐及蒸焗爐，Rosieres抽油煙機、雪櫃及洗衣乾衣機等；浴室以趟門設計，可節省開關門的空間，內備有鏡櫃及儲物櫃，惟不設窗戶。

樓層高度3.325米 收納空間足

至於以18樓B室為藍本的示範單位，實用面積394方呎兩房間隔；甫入大門就是浴室，同樣不設窗戶，玄關設有裝飾櫃。客飯廳呈長形，並預留大幅牆身方便擺放家具，外連38方呎「三合一」露台。兩間房間均方正，當中主人房設轉角玻璃窗，可將天然光線充分採納，令室內更明亮。

UNI Residence所有單位的樓層高度均為3.325米，及採開放式廚房設計，並配備韓國HYUNDAI視頻門鈴智能門鎖。

■有片睇

如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：

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