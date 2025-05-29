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官方樓指上月升0.35% 終止四連跌 業界料拆息低企影響 次季或彈逾1%

【明報專訊】雖然4月初展開的中美關稅戰，曾為樓市帶來負面因素，不過受100元印花稅擴至樓價400萬元物業刺激帶動，主要反映3至4月的4月份差餉物業估價署私宅售價指數連跌4個月後終見回升，最新報285.7點，按月升0.35%。不過，有業界人士認為，有關數字仍未反映近期拆息回落等對樓市利好因素，故相信7月公布6月份私宅售價指數的升幅將會擴大，帶動次季逾1%的升幅。

明報記者 林尚民

差估署最新公布，4月份私宅售價指數最新報285.7點，按月升0.35%，為去年12月至今年3月連跌共2.33%後首見升幅，較去年同期按年跌7.72%，而今年首四個月則累跌約1.21%。若以單位類型作分類，實用面積1076方呎或以下的A至C類中小型單位，4月份售價指數報287.2點，按月回升0.35%，按年跌7.65%，今年首4個月則累跌共1.1%；實用面積1076方呎以上的D及E類大型單位，4月份私宅售價指數報261.4點，按月微升0.42%，按年跌7.37%，今年首4個月累跌共2.06%。換言之，若以單月計，大單位4月份樓價升幅稍為跑贏中小型單位，惟今年首4個月，則以中小型單位表現較理想。

今年首4個月仍累跌1.21%

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，4月份樓價表現較預期理想，反映關稅戰對本港樓市影響不如預期中嚴峻，加上100元印花稅放寬，刺激買家入市，反令業主叫價趨強硬，令樓價轉趨堅挺，且出現久違了的反彈。陳又稱，4月份樓價反彈屬超乎預期的表現，因反映3月下旬至4月上旬的實際市况並不樂觀，當時關稅戰一度愈演愈烈，並於5月初時令環球股市出現骨牌式急挫。陳相信，月內樓價強勢部分原因是受100元印花稅擴至樓價400萬元物業所刺激，令買家入市轉趨積極。

受惠100元印花稅擴至400萬元樓

陳海潮又指出，5月中下旬關稅戰緩和及拆息回落的實際市况，要待7月公布的6月份私宅售價指數才能反映出來，屆時按月升幅有機會擴大至0.8%，而次季樓價料錄得1.15%的升幅，帶動整個上半年樓價跌幅收窄至不足約0.5%。

分析：上半年樓價將見底

萊坊高級董事，大中華區研究及諮詢部主管王兆麒亦認為，香港1個月同業拆息回落至近3年半低位，高息環境對樓市影響開始紓緩，但由於一手貨尾量仍然處於高位，市場購買力傾斜向新盤，二手樓價短期將會繼續受壓。他又認為，美國關稅對全球經濟帶來不確定性，而美國聯儲局可能於短期內重啟減息以推動經濟，現有按息已回落至3厘以下，高息因素開始緩和，並低於租金回報率，勢將吸引更多投資者入市，而該行維持原有預測香港樓價在今年上半年見底，樓價下半年會開始好轉，今年全年橫行或最多跌3%。

[香港地產]

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