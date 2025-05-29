租金指數連升5個月 分析料加快租轉買

【明報專訊】本港住屋需求強勁，近日更出現租金破頂個案，加上拆息下跌，業界料加快租轉買之趨勢。差餉物業估價署最新公布，4月份私宅租金指數報193.7點，按月升0.31%，連升5個月共0.94%，按年升3.64%，今年首4個月累升0.62%。值得一提上一輪租金升勢，於去年3月至9月錄得，當時租金指數連升7個月共5.91%。
美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，隨着「租升價跌」，加上近期拆息回落至偏低水平，對用家「轉租為買」具吸引力，而次季為傳統租務旺季來臨，相信有部分內地生提前來港覓租準備新學年，料租金將進一步上升，相信拆息低企下續吸引用家「租轉買」入市，料中細價物業受惠。
另外，有業主長期持有單位收租獲極高回報。美聯分行高級區域經理佘錦驊表示，西灣河鯉景灣觀景閣高層D室，實用536方呎，以月租2.35萬元租出，實用呎租43.8元，業主早於1988年以約71.79萬元購入，租金回報高達39厘。中原高級分區營業經理王志忠表示，港鐵柯士甸站THE AUSTIN 5座中層B室，實用620方呎，兩房間隔另設多用途房，以月租3.8萬元租出，實用呎租61元。業主2013年11月1282.9萬元購入，租金回報約3.6厘。