租金指數連升5個月 分析料加快租轉買

傳統租務旺季來臨 勢令租金上揚

美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，隨着「租升價跌」，加上近期拆息回落至偏低水平，對用家「轉租為買」具吸引力，而次季為傳統租務旺季來臨，相信有部分內地生提前來港覓租準備新學年，料租金將進一步上升，相信拆息低企下續吸引用家「租轉買」入市，料中細價物業受惠。

另外，有業主長期持有單位收租獲極高回報。美聯分行高級區域經理佘錦驊表示，西灣河鯉景灣觀景閣高層D室，實用536方呎，以月租2.35萬元租出，實用呎租43.8元，業主早於1988年以約71.79萬元購入，租金回報高達39厘。中原高級分區營業經理王志忠表示，港鐵柯士甸站THE AUSTIN 5座中層B室，實用620方呎，兩房間隔另設多用途房，以月租3.8萬元租出，實用呎租61元。業主2013年11月1282.9萬元購入，租金回報約3.6厘。

[香港地產]