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董建華胞妹1.19億購美心伍偉國嘉慧園單位

【明報專訊】豪宅市場交投活躍，已持有中半山指標豪宅嘉慧園單位的前特首董建華，其胞妹彭董小萍及相關人士，最新以1.19億元向美心集團主席伍偉國購入一個低層單位，實呎35,533元，較董建華2021年入市時實呎47,976元低29%。

資料顯示，上述單位為嘉慧園低層G室，實用3349方呎，4房間隔，本月中連車位以1.19億元登記易手，實呎35,533元。新買家以富豪匯有限公司（NOBLE GATHER LIMITED）作登記，公司股東為彭董小萍（PENG, TUNGSHIAO PINGSHIRLEY），董事則為彭董小萍及相關人士。原業主以KANWAY （HONG KONG） LIMITED名義於2002年以2128萬元購入，持貨約23年，現帳面獲利9772萬元或約4.6倍。KANWAY （HONG KONG） LIMITED股東為海外註冊公司，據公司文件顯示，該公司董事為伍偉國（WU, WEI KUO MICHAEL），即美心集團掌舵人。

利安閣極低層戶4338萬易手

此外，有「宇宙G.E.M.」之稱的女歌手鄧紫棋，早前以8500萬元購入東半山利安閣自製複式戶後，屋苑連錄多宗成交，其中一個極低層戶，實用2480方呎，原則為3房1套間隔，本月初4338萬元易手，實呎17,492元，較鄧紫棋購入之單位實呎17,137元高約2%。單位新買家以EMPORIUM INVESTMENTS LIMITED作登記，公司股東為海外註冊公司，董事及秘書分別為鄭兆能（CHENG SIDNEY）及鄭兆齡（CHENG SHEILAH），為捷和鄭氏家族成員。原業主以海外註冊公司名義於1991年470萬元購入，帳面獲利3868萬元或8倍多。

紀惠5.2億放售赤柱灘道項目

另紀惠集團再放售南區豪宅。第一太平戴維斯投資部首席資深董事溫武忠稱，南區赤柱灘道8號，現狀為3幢3層高住宅，設9伙及10個車位，以現狀部分交吉及部分連租約出售，意向價約5.2億元。紀惠1988年2050萬元購入，至2019年曾內部轉讓，現放售價較37年前高出4.995億元或24倍多。物業佔地約2.66萬方呎，總實用約18,852方呎；若重建發展，最大可建達19,950方呎。若以意向價5.2億元計，每呎樓面地價約2.6萬元。

[香港地產]

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