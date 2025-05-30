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呂宇健相關人士304萬買荃中兩房連天台

【明報專訊】息口回落，帶動細價樓連月交投轉趨活躍，其中投資者Ken Sir呂宇健或相關人士更於本月內三度入市荃灣中心單位。美聯分行高級分區營業經理鍾家豪表示，呂宇健相關人士近日以公司名義，斥304萬元購入荃灣中心1座連天台戶，單位實用354方呎，兩房間隔，實呎8588元。原業主2010年178萬元購入，持貨約15年帳面獲利126萬元或約71%。資料顯示，呂氏本月初先以273萬元購入18座中層F室、原則1房銀主盤；其後再以289萬元購入18座低層D室、原則1房戶，3宗成交共涉866萬元。

荃灣本月暫約150宗二手成交 升三成

中原高級分區營業經理余仲平指出，荃灣本月暫錄約150宗二手成交，較上月全月116宗升近三成，其中樂悠居單日錄3宗成交，包括一個高層17室，實用420方呎，1房間隔，獲區內租客以600萬元承接，實呎14,286元。原業主2006年10月226.5萬元購入上址，持貨帳面賺373.5萬元或1.6倍。

馬鞍山二手做價亦見回升。資料顯示，鄰近港鐵烏溪沙站的迎海，位於20座高層C室，實用511方呎3房間隔，以685萬元易手，實呎13,405元；單位對下一層C室，同為實用511方呎3房戶，今年1月底以650萬元成交，反映同類單位約4個月做價升約5%。新成交單位原業主2019年800萬元購入，帳面蝕115萬元或14%，連使費料實蝕約160萬元或約兩成。

市場消息指出，油塘曦臺1座中層A，實用627方呎，3房間隔，以782萬元易手，實呎12,472元，為屋苑二手呎價新低。原業主2020年7月1457.3萬元一手購入，持貨約5年帳面蝕約675.3萬元或46%，由於當年發展商提供一系列優惠及回贈，料最終實蝕約605萬元或42%。

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