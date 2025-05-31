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滶晨4房分層戶實呎高見5萬 連車位8530萬沽 項目暫售24伙套現13億

【明報專訊】本月新盤交投活躍，綜合市場資訊，本月迄今整體一手成交已錄約2090宗；港島焦點新盤、新世界（0017）與港鐵（0066）等合作的黃竹坑站港島南岸滶晨，昨日連錄5宗成交、吸金逾2.3億元，其中第1A座38樓P2室、即與示範單位同一款戶型，實用面積1706方呎4房雙套設計，連車位成交價達8530萬元、實呎5萬元，除成交價和呎價創項目新高外，相關成交價亦創港島南岸標準分層戶新高。

明報記者 林可為

滶晨本周招標3日以來（周一、三、五），已累售24伙、套現逾13億元，每伙平均成交價近5600萬元、平均實呎近4萬元。至於新售出5伙，成交價介乎2611萬至8530萬元、實呎3萬至5萬元，上述創港島南岸標準戶成交價新高單位，位於1A座38樓實用面積1706方呎P2室，以8530萬元售出，賣點是可望深水灣景，買家採建築期付款，實呎高見5萬元，創滶晨新高。昨日滶晨錄得其他較高價成交單位，包括1A座26樓P1室，實用1261方呎4房雙套設計，連車位成交價4539.6萬元、實呎3.6萬元，買家同採建築期付款。

HENLEY 80伙餘貨今先到先得售

翻查資料，港島南岸標準分層戶原最高成交價紀錄，於2021年9月錄得，嘉里（0683）與港鐵合作的揚海，屋苑1B座29樓A室，實用面積1420方呎4房戶，成交價8520萬元、實呎6萬元，成交價、呎價當時均創港島南岸分層戶新高；港島南岸住宅物業迄今最高成交價、呎價，屬揚海1A座32樓A室頂層特色戶，實用面積1848方呎4房連天台等，於2022年1月以近1.39億元、實呎7.52萬元。

此外，恒地（0012）旗下啟德THE HENLEY系列，其中80個開放式至3房戶餘貨日前減價17.5%，並安排今日端午節先到先得發售，市場消息稱有數組客人擬大手掃貨；若今日銷情理想，恒地稍後有機會加價3%至5%。另恒地（0012）同系已獲批入伙紙的長沙灣巴域街Belgravia Place I ，昨連沽4伙、吸金2440萬元；其中Belgravia Place II，以729萬元售出2座15樓3號室，實用476方呎兩房戶，作價729萬元、實呎1.53萬元。

GRAND NAPA 2493萬沽最後一幢洋房

新界方面，會德豐旗下屯門掃管笏GRAND NAPA，招標售出最後1幢洋房，意味整個項目60幢洋房全數售罊；是次售出C2號洋房（連車位），屬3房雙套連儲物室間隔，實用面積2034方呎連花園及天台，成交價2493萬元、實呎1.22萬元。旭日國際旗下屯門青山公路青山灣段黃金海灣第2期珀岸，日前加推5號價單涉100伙，整批折實均呎1.23萬元，昨以價單形式發售98伙，據悉售出14伙。

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