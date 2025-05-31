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映灣園康怡本月各17宗成交 升近兩倍

【明報專訊】本月拆息持續向下，租金則不斷上升，「供平過租」日趨明顯，推高二手交投。中原最新統計，十大屋苑本月178宗成交，較4月167宗回升6.6%，亦屬今年錄得成交量次高的月份，其中租金近年升幅最為明顯的東涌，區內指標屋苑映灣園，本月成交量暫錄17宗成交，按月急升1.8倍。此外，鰂魚涌康怡花園本月亦同錄17宗，為一年來最旺，按月同升1.8倍。隨着利好消息相繼出現，代理界均預期，下月樓市交投將穩步上揚。

十大屋苑178宗成交 按月升6.6%

本月十大屋苑共錄約178宗成交，交投量按月升幅最大的屋苑為映灣園及康怡花園，其中近年各主要航空公司大量招聘機組人員，尤其刺激東涌住屋需求，導致區內租金持續上漲，在本月拆息大幅回調下，「供平過租」更為明顯，令本月區內錄得17宗二手成交，按月升1.8倍，惟平均呎價9413元，按月則下跌3.8%，即價跌量升局面。

嘉湖本月38宗成交 按月升46%

此外，本月同錄得17宗成交的康怡花園，則為過去一年以來最旺，按月同升1.8倍，平均呎價12,446元，按月升2.2%。新界區方面，上車盤成交亦見回暖，其中天水圍嘉湖山莊本月錄得38宗成交，為十大屋苑中最多成交量屋苑，較上月26宗升46%，接近重返3月份水平，惟樓價仍然受壓，本月平均實呎7784元，按月下跌約2.2%，連跌4個月。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，西沙新盤低價推盤策略，一石激起千層浪，吸引買家出動入市，銷情報捷，大批向隅客回流二手市場尋寶，加上港銀拆息持續向下，租金則不斷向升，「供平過租」重臨，促使買家紛出動睇樓，加快入市步伐，料下月樓市交投穩步上揚。

代理：供平過租重臨 刺激樓市

另美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，本月份貿易戰緩和，拆息亦下跌，帶動資金湧現及有利樓市，加上西沙新盤熱賣亦帶動購買力釋放，不單一手交投按月錄得顯著升幅外，二手指標屋苑亦錄得增長。布又預期，下月不乏新盤部署推出，一手交投料將保持活躍，二手交投表現仍然不俗，而美國聯儲局下月中議息，市場亦憧憬減息，有望為樓市注入動力。

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