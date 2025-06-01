HENLEY推80伙近沽清 吸金6.1億 UNI Residence首輪價單連招標售出64伙

明報記者 甘潔瑩

屬新盤供應重鎮的啟德發展區，多個新盤尚有貨尾待售，恒地趁近期一手市况升溫，減價推售已屆現樓的THE HENLEY，涉約80伙，昨以先到先得形式發售，吸引大批買家到售樓處揀樓。據悉，昨日有約11組大手客入市，其中1組斥資近3700萬元購入6伙單位，包括3伙開放式及3伙1房連衣帽間單位，另有3組購入3伙，以及7組購入兩伙；項目單日售出78伙，吸金逾6.1億元。

永泰地產（0369）及萬科香港合作發展沙田大圍顯和里UNI Residence，昨首輪銷售共110伙，當中100伙以價單形式發售，以及10伙招標。永泰地產執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖表示，市場反應理想。據悉，價單連招標單位共售出約64伙，當中5伙是以招標形式出售的特色戶，佔昨日推售單位約六成。

SHOUSON PEAK洋房

呎價4.4萬

超級豪宅亦錄成交，據一手銷售資訊網資料，新地（0016）旗下已屆現樓的港島南區SHOUSON PEAK，日前透過招標以1.288億元售出17J號洋房，實用2901方呎，花園面積568方呎、平台面積640方呎，折合實呎44,398元。

另嘉里（0683）亦加入新盤戰線，趁新世界（0017）等發展商的黃竹坑港島南岸第5A期滶晨部署短期內公布首張價單之際，突擊加推與信置（0083）、太古（1972）等合作發展、已屆現樓的第4A期海盈山共45伙。

海盈山加推45伙

折實逾1138萬起

昨日海盈山加推的第6號價單共45伙，涵蓋38個兩房梗廚單位、1個兩房1套房連士多房單位，以及6個3房1套連開放式廚房單位，實用571至678方呎，折實實呎19,556至32,559元，折實售價逾1138.15萬至逾2207.46萬元，其中39伙於本周三（4日）以先到先得形式的發售。

值得留意，日前長實（1113）已就旗下同位於港島南岸的Blue Coast II，樓花期長約9個月，上載全新銷售安排，以招標形式推售23伙，明日開始招標。

[香港地產]