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一手上月沽近2300伙 急升逾倍 業界料啟德跑道區花語海勢掀本月新盤戰

【明報專訊】雖然5月份並非樓市傳統旺季，不過，在新地（0016）西沙SIERRA SEA帶動下，加上銀行拆息大幅回落吸引投資者及租客入市，令上月整體新盤交投回升。綜合市場資料，上月一手市場共錄得近2300宗成交，按月倍升，並逼近3月份新春過後傳統樓市旺季的一手成交量。踏入6月份，長實（1113）啟德跑道區花語海，以及新地屯門現樓盤NOVO LAND 3A期將於本月推出，其中花語海位處近年供應量龐大的啟德區，業界預期，該盤開售勢必掀起本月新盤戰。

明報記者

綜合市場消息，上月市場共錄約2296伙新盤成交，較4月約1112伙多逾一倍，並是繼3月份全月錄得約2337宗後，今年次高水平。惟值得一提的是，承接4月份SIERRA SEA首度登場，項目5月份亦進行多輪銷售且成績理想，上月整體一手成交中，SIERRA SEA就有1201宗，即佔市場整體成交量約52%。

花語海擬本周上樓書開放示範單位

隨着SIERRA SEA系列銷售暫告一段落，6月市場焦點盤，將為花語海第1、2期。長實營業部首席經理郭子威早前表示， 花語海示範單位已準備得如火如荼，最快本周上載樓書及開放示範單位，定價參考區內向維港景新盤，並擬於6月開售，集團已於北京、上海、廣州、深圳展開宣傳及推廣工作。整個花語海共分3期發展，第1、2期分別提供307伙及416伙，共涉723伙，上述兩期合共由6座住宅物業組成，預計關鍵日期分別為2027年5月及2027年9月，樓花期分別為24個月及28個月。

NOVO LAND 3A本月推 涉534伙

至於新地繼SIERRA SEA後，新界另一個大型屋苑NOVO LAND，則有機會於本月內以現樓形式推售3A期，項目將設有534伙。另方面，正以招標形式推售大單位及特色單位、由新世界（0017）牽頭黃竹坑站港島南岸滶晨，發展商早前亦預告有機會短期以公布價單形式推售兩房戶，相信亦是本月新盤焦點所在。

另值得一提的是，在長實正式推售花語海前，啟德區內樓盤亦有所動作，如恒地（0012）的THE HENLEY系列，項目上周突擊更新價單，其中80個單位減價17.5%，並於上周六以先到先得形式發售，結果吸引大量買家到場，該批單位亦接近沽清，市場估計發展商有機會在短期內加推新一批減價單位。利嘉閣地產總裁廖偉強表示，5月份新盤交投大增，主要是期內SIERRA SEA推售大量單位所致，期內市場氣氛亦在股市穩定、銀行拆息回落影響而有所好轉，發展商亦繼續採取低價策略，吸引買家入市。他又指出，雖然6月份全新樓盤涉及的單位數量不算太多，但近日市場亦有部分貨尾盤減價奏效，估計6月份一手總成交量有機會達1500至1800宗水平。

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