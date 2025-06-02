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6月首周末兩日 一手沽223伙

【明報專訊】多個新盤相繼推售，加上有貨尾盤減價重推，帶動過去兩日市場共錄得約223宗一手成交，較前周末兩日約306宗少27%，主要由於早前周末有新地（0016）西沙SIERRA SEA銷售所帶動。

凱和山周末兩日連沽11伙

不過，過去兩日除首輪銷售的永泰地產（0369）及萬科香港合作發展的沙田大圍顯和里UNI Residence，以及減價推售的恒地（0012）啟德THE HENLEY系列外，其他樓盤亦錄一定銷情，如路勁（1098）牽頭、已屆現樓的屯門掃管笏凱和山，過去兩日便售出11伙。路勁地產銷售及市場推廣總監顏景鳳表示，凱和山5月份共沽出128伙，套現逾5.57億元，隨着標準分層的700方呎三房戶型全面沽清，集團正積極考慮短期內加推實用面積逾1000方呎的大三房一套單位，甚至天台特色戶。此外，萬科香港大埔上然過去兩日則共售出7伙。

SEASONS系列兩日套4400萬

另外，會德豐、港鐵（0066）合作發展的將軍澳日出康城SEASONS系列，昨日亦售出3伙，包括1伙3房1套「樓王」單位，為第1B座48樓A室，實用716方呎，成交價1161.4萬元，實呎16,221元，項目過去兩日連沽7伙，套現逾4400萬元，SEASONS系列自去年3月開售至今，累售1189伙，套現逾73.6億元。此外，啟德區亦有多個樓盤錄得成交，如嘉華（0173）等合作的啟德跑道區啟德海灣，過去兩日亦售出5伙。

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