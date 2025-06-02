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新盤向隅客回流 十大屋苑周末12成交升3倍

【明報專訊】周末端午節連周日兩日假期，十大屋苑交投明顯回升。中原及美聯統計數字均顯示，十大屋苑剛過去周末兩日錄12宗成交，中原更稱按周急升3倍，其中沙田第一城佔4宗，為十大屋苑周末交投最旺的屋苑。代理指出，部分新盤向隅客開始回流二手市場，令十大屋苑二手交投回升。

第一城佔4宗最旺

中原地產分區營業經理侯惠良表示，沙田第一城過去周末錄4宗成交，平均實呎12,137元，其中位於40座中層E室，實用面積284方呎，兩房間隔，以380萬元易手，實呎13,380元。原業主2007年112萬元購入，持貨約18年，帳面獲利268萬元或2.4倍。

海怡兩成交 破上周末悶局

此外，中原地產首席分區營業經理盧鏡豪表示，鴨脷洲海怡半島剛過去周末錄兩宗成交，打破對上周末冰封悶局；其中9座中層G室，實用面積742方呎，3房間隔，以995萬元易手，實呎13,410元，原業主2010年636萬元購入，帳面獲利359萬元或56%。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近期新盤銷情理想，市場上利好消息增加，步入供平過租的時代，買家入市信心明顯增加，大多對樓市前景樂觀，部分一手向隅客開始回流二手市場，放盤業主亦願意提供合理議價空間，令二手交投反彈。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，上月起發展商積極推盤，而且資金湧現、本港拆息下跌，加上供平過租情况及租金回報上升等帶動，吸引不少用家及投資客入市。

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