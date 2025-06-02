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遠東酒店九華徑申建7052伙 收30份意見 近九成反對

【明報專訊】早前遠東酒店（0037）荔枝角美孚九華徑大型商住項目，提出增加發展密度，擬由兩年前獲批方案興建近6000伙，增加單位至7052伙，規模如同半個美孚新邨，涉及總樓面約338萬方呎。城規會早前收到約30份公眾意見書，當時有近九成反對，提出反對多屬九華徑村民，大部分指發展方案未有提及搬村建議，令村民感到疑慮。

反對意見中，包括來自環保組織長春社，該團體指出，發展範圍內有具歷史價值的建築物，應全數保留。另有區內居民指出，荔華區交通配套不足，若興建大型住宅項目，將進一步對區內交通構成沉重負擔；同時，發展範圍內有祖堂地，有關土地發展一直引起村民爭議。

大部分稱方案沒提搬村建議

另有不少九華徑村民亦有遞交意見，表示該土地的發展藍圖早於1996年已獲行會通過，村民當時在相關規劃聆訊提出，土地發展前要先處理搬村事宜，並獲行會及城規會同意。不過，規劃文件資料顯示，九華徑村的發展次序卻是排行最後，因而反對相關規劃申請。

資料顯示，遠東酒店今年4月就九華徑測量約份第4約多個地段及毗連政府土地，申請重建成住宅，地皮涉約52萬方呎，申請人擬調高地積比率，計劃興建14幢40層高（不包括2層地庫）的住宅，提供約7052個、平均面積約442方呎的住宅單位；同時設1幢非住宅物業，總樓面增至約338萬方呎。

新計劃擬增建住宅逾千伙

翻查資料，上述發展早於1996年向城規會提出改劃住宅申請，惟規劃許可已失效；2022年初重新提交發展方案，並於2023年獲批，當時項目可建樓面約260萬方呎，其中住宅樓面涉256萬方呎，料提供約5973伙，平均每伙面積約429方呎。換言之，新計劃較原有已批方案增加1079伙住宅，增幅18%；另亦在項目增設零售樓面及社福設施，涉約26萬方呎，令整個發展項目由原先260萬方呎，增加30%至338萬方呎。

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