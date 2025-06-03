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會德豐地產首5月沽600伙 套75億

【明報專訊】受惠多種利好因素，上半年新盤銷情暢旺。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，集團今年首5個月售出約600伙，套現約75億元；而集團與其他發展商合作的啟德跑道區4個項目，最早由2022年9月開售至今累售791伙，套現逾120億元。

會德豐等合作發展的啟德DOUBLE COAST I，昨日開放第3座28樓D室全新連裝修現樓示範單位。黃光耀指出，集團與其他發展商合作的啟德跑道區4個項目，包括DOUBLE COAST I至今售出145伙，套現約11.6億元；天瀧售出154伙，套現約62.8億元；啟德海灣則售出351伙，套現約28.8億元；MIAMI QUAY I累沽141伙，套現17.3億元。黃又透露，集團下半年有機會推出上水古洞項目、黃竹坑站第6期及啟德豐承道18號3個全新項目。

利奧坊‧首隅周五發售18伙

另恒地（0012）大角嘴新盤利奧坊‧首隅，昨首度開放現樓單位。恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，樓盤累售125伙，套現逾7億元，下周將進入交樓程序，現加推25個1房戶，並安排本周五發售18伙，當中包括兩伙兩房戶及16伙一房戶，實用面積252至351方呎，折實價512.8萬至736.93萬元，折實呎價19,597至22,181元。

項目昨加推25伙，平均實呎約20,180元，實用面積252方呎至285方呎，價單定價547.2萬至626.5萬元，呎價20,838元至23,115元；以最高7%折扣優惠計算，折實價508.89萬至582.64萬元，折實呎價由19,379元至21,497元。以昨日新加推19樓A為例，實用面積285方呎1房間隔，折實價579.2萬元、折實呎價20,323元，相對1月推出5號價單的18樓A室，折實價593.5萬元、折實呎價20,825元，前者樓層高一層，但價錢則低約2.4%。

另建灝地產投資及銷售部董事鄭智荣表示，九龍城文曜昨錄兩宗3房成交，包括25樓C室、16樓C室，實用面積均為904方呎，成交價分別為2043.71萬及1917.62萬元，實呎22,607元及21,213元，其中25樓C室呎價、成交價均創項目新高，據悉買家為內地專才家庭。

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