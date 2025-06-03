新港城3房1150萬沽 年半首錄破千萬成交

雖然近月二手交投回升，但樓價仍未見大幅反彈，二手繼續不乏蝕讓個案，同區薈朗再錄二手蝕讓個案。中原地產分行資深區域營業經理胡耀祖表示，近日拆息回落，供樓負擔降低，入市氣氛升溫，薈朗2座中層B5室，實用面積223方呎，開放式間隔，以297萬元易手，實呎13,318元。買家為用家，原業主於2020年以413萬元購入單位，持貨約5年，帳面蝕約116萬元或28%，連使費料實蝕逾三成。

此外，中原地產分區營業經理葉津榮表示，屯門景峰花園1座高層J室，兩房間隔，實用面積480方呎，以346萬元沽出，實呎7208元。買家為外區上車客，原業主2019年497.8萬元買入，持貨約6年，帳面蝕讓151.8萬元或約31%，連使費料實蝕約171.2萬元或約34%。

地利根德閣4房連車位6300萬易手

另中半山老牌豪宅再錄大額成交。美聯物業首席區域營業董事楊宜貞表示，中半山地利根德閣3座中層C室，實用面積2407方呎，4房間隔，獲用家以6300萬元承接，實呎26,174元，並連一個車位。原業主於2007年7月3150萬元持有上述物業，持貨18年，帳面大幅升值3150萬元或一倍。